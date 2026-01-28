Kontrabandas baloni no Baltkrievijas atkal paralizējuši Viļņas lidostas darbību
Viļņas lidostas darbība otrdienas vakarā divas reizes tika ierobežota no Baltkrievijas palaisto kontrabandas meteoroloģisko balonu radīto draudu dēļ, paziņoja Lietuvas valsts lidostu operators "Lietuvos oro uostai".
Pagaidu gaisa telpas ierobežojumi virs Viļņas lidostas tika noteikti plkst. 19.05, bet plkst. 20.24 lidostas darbība pilnībā tika atjaunota. Taču plkst. 23.18 lidmašīnu nolaišanās un pacelšanās atkal tika aizliegta līdz plkst. 00.06.
LTOU brīdināja, ka trešdien atsevišķi reisi var kavēties apkalpju un lidmašīnu rotācijas traucējumu dēļ.
Lidostu operators norādīja, ka gaisa telpas ierobežojumi virs Viļņas tika ieviesti "saistībā ar Baltkrievijas hibrīduzbrukumu Lietuvai, civilajai aviācijai un sabiedrībai".
Iepriekšējo reizi kontrabandistu baloni no Baltkrievijas traucējumus Viļņas lidostas darbībai radīja 6. decembrī.
Pērn rudenī un ziemā cigarešu kontrabandistu palaistas meteozondes no Baltkrievijas vairāk nekā duci reižu traucēja Viļņas lidostas darbību. Meteozonžu radīto risku dēļ vienreiz tika traucēta gaisa satiksme arī Kauņas lidostā.
Lietuvas valdība 2025. gada 9. decembrī izsludināja valsts mēroga ārkārtējo situāciju saistībā ar kontrabandistu balonu radītajiem traucējumiem Viļņas lidostas darbībai un riskiem civilajai aviācijai.
Amatpersonas Lietuvā kontrabandas balonu palaišanu no Baltkrievijas dēvē par hibrīduzbrukumu.