Traģēdija pie Filipīnām: tikai divus kilometrus no krasta nogrimst prāmis ar simtiem cilvēku
Netālu no salas Filipīnu dienvidos pirmdien nogrimis prāmis ar vairāk nekā 350 cilvēkiem, no kuriem vismaz 316 ir izglābti, bet 15 gājuši bojā, paziņoja amatpersonas.
Kravas un pasažieru prāmis ar 332 pasažieriem un 27 apkalpes locekļiem bija ceļā uz Holo salu Sulu provincē no Zamboangas Mindanao salas rietumos.
Pēc nedaudz vairāk nekā četrām stundām ceļā prāmis, domājams, tehnisku problēmu dēļ nogrima nepilnus divus kilometrus no Balukbalukas salas ciema Basilanas provincē.
Meklēšanas un glābšanas operācijā piedalās krasta apsardzes un jūras spēku kuģi, izlūkošanas lidmašīna, gaisa spēku helikopters "Black Hawk", kā arī zvejas kuģi.
Krasta apsardze paziņoja, ka līdz šim izglābti 316 pasažieri un atrasti vismaz 15 bojāgājušie.
Prāmja nogrimšanas iemesli tiks noskaidroti izmeklēšanā, paziņoja krasta apsardzes komandieris Romels Dua.
Viņš apliecināja, ka pirms iziešanas no ostas krasta apsardze atļāva kuģim doties jūrā un nekas neliecināja, ka tas ir pārkrauts.
Negadījumi jūrā Filipīnu arhipelāgā notiek bieži, jo tur ir vētras, kuģi ir sliktā stāvoklī, tie ir pārpildīti un drošības noteikumi tiek ievēroti nepilnīgi, īpaši attālās provincēs.
1987. gada decembrī prāmis "Dona Paz" nogrima pēc sadursmes ar degvielas tankkuģi Filipīnu centrālajā daļā, un šajā pasaules lielākajā miera laika jūras katastrofā gāja bojā vairāk nekā 4300 cilvēku.