Deviņas Eiropas valstis brīdina par ekoloģisku katastrofu
Itālija, Francija un vēl septiņas valstis ir informējušas Eiropas Komisiju, ka drifējošais Krievijas gāzes kuģis "Arctic Metagaz", kas atrodas Vidusjūrā pēc ukraiņu jūras bezpilota dronu uzbrukumiem, rada apdraudējumu vides drošībai.
"Kuģa nestabilais stāvoklis, apvienojumā ar tā specializētā kravas raksturu, rada tiešu un nopietnu apdraudējumu lielai vides katastrofai Eiropas Savienības jūras telpas pašā centrā," teikts ES dalībvalstu vēstulē, kuru citē "Reuters".
Saskaņā ar paziņojumu, Krievijas gāzes kuģis "Arctic Metagaz", kas atrodas ASV, ES un Apvienotās Karalistes sankcijās, pašlaik drifē ūdeņos starp Maltu un Itāliju. Tā stāvoklis rada "divkāršu problēmu" — ne tikai iespējamās sekas ES videi, bet arī nepieciešamību nodrošināt kuģošanas drošību.
Rīcība, lai risinātu situāciju, tostarp uzraudzība, monitorings un cita tehniskā atbalsta sniegšana, var "saskarties ar ES sankciju režīma integritātes, efektivitātes un atturēšanas potenciāla apdraudējumu," uzsvērušas ES valstis.
Maskava ir kontaktā ar kuģa īpašnieku un ārējiem "kompetentajiem orgāniem", paziņoja Krievijas Ārlietu ministrija. Saskaņā ar ministrijas datiem, uz kuģa ir 700 tonnas dažādu veidu degvielas un "ievērojams daudzums dabasgāzes".
"Kuģis ir smagi bojāts: uz klāja ir dzirdami sprādzieni, tiek konstatēti gāzes noplūdes, ir pastiprinājies slīpums, novērojamas lokālas ugunsgrēka perēkļi,” paziņoja Ārlietu ministrijas pārstāve Marija Zaharova.
Viņa uzsvēra, ka saskaņā ar starptautiskajiem noteikumiem piekrastes valstīm ir atbildība "par situācijas risināšanu ar drifējošo kuģi un ekoloģiskās katastrofas novēršanu". "Tālākā kuģa īpašnieka un Krievijas kā karoga valsts līdzdalība būs atkarīga no konkrētajiem apstākļiem," teikts paziņojumā.
9. martā Ukrainas bezpilota kuģi uzbruka "Arctic Metagaz" netālu no Maltas teritoriālajiem ūdeņiem. Kuģis 24. februārī iznāca no Murmanskas ostas un devās uz Suecas kanālu. Saskaņā ar satelīttehnoloģijas attēlu, uzbrukuma rezultātā gāzes kuģis gandrīz saplīsis uz pusēm.
Krievijas Transporta ministrijā norādīja, ka uzbrukums tika veikts no Lībijas krasta. Maltas un Krievijas speciālisti izglāba visus apkalpes locekļus — Krievijas pilsoņus. Iestādes notikušo nosaukušas par "starptautiskā terorisma un jūras pirātisma aktu".