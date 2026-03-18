Šajā laikā krāpnieki īpaši mērķē uz noteiktu profesiju pārstāvjiem
Pienākot gada pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas laikam, kad uzņēmumos ir pastiprināta finanšu dokumentu aprite, iespējama arī lielāka krāpnieku aktivitāte. Luminor bankas krāpšanas novēršanas eksperte Marija Celma brīdina, ka krāpnieki mēdz būt mērķtiecīgi, vēršoties pret uzņēmumu grāmatvežiem, finanšu un uzņēmumu vadītājiem, izmantojot darbinieku pieaugošo darba slodzi un uzmanības mazināšanos.
Krāpnieki bieži izmanto uzņēmuma darba intensīvo periodu, piemēram, gada pārskatu sagatavošanu, lai radītu steidzamības sajūtu un panāktu, ka darbinieki izlaistu ierastos pārbaudes soļus. Tādējādi viņi izmanto iespēju veikt nelegālus maksājumus vai iegūt uzņēmuma piekļuves datus.
Visbiežāk krāpnieki vēršas pret darbiniekiem, kuriem ir piekļuve uzņēmuma bankas kontiem vai maksājumu sistēmām. Tomēr uzbrukumi var sākties arī no ikviena darbinieka – piemēram, atverot krāpnieciska e-pasta pielikumu un nejauši inficējot uzņēmuma tīklu ar ļaunprātīgu programmatūru.
Tipiskākās krāpniecības shēmas
Krāpnieki izmanto vairākas tipiskas shēmas. Viena no izplatītākajām ir, kad grāmatvedis saņem e-pastu no it kā uzņēmuma direktora vai valdes locekļa, lūdzot steidzami apmaksāt “konfidenciālu” rēķinu vai veikt avansa maksājumu. Bieži tiek nosūtīti arī paziņojumi par sadarbības partnera bankas konta maiņu, kuros e-pasta adrese ir nedaudz mainīta, radot grūti pamanāmas izmaiņas. Vēl viens bieži izmantots paņēmiens ir viltotu rēķinu nosūtīšana vai piekļuves datu izkrāpšana, lai veiktu neautorizētus maksājumus.
Ieteikumi uzņēmumiem, kā mazināt krāpniecības riskus
Lai samazinātu krāpniecības riskus, uzņēmumiem ieteicams ieviest vairākus drošības pasākumus. Viens no būtiskākajiem ir divkārša maksājumu apstiprināšana, īpaši gadījumos, kad mainās saņēmēja bankas konts vai tiek veikts lielāks maksājums nekā ierasts. Tāpat konta numura maiņu vienmēr jāpārbauda, izmantojot oficiālos saziņas kanālus ar piegādātājiem.
Papildu drošības pasākumiem būtu jāievieš daudzfaktoru autentifikācija grāmatvedības sistēmās un jāregulē darbinieku piekļuves tiesības uzņēmuma finanšu sistēmās. Arī regulāras darbinieku apmācības par aktuālākajām krāpniecības metodēm un to atpazīšanu ir svarīgs elements, lai pasargātu uzņēmumu no krāpnieku uzbrukumiem.
Ja uzņēmums sastop krāpšanas gadījumu vai ir aizdomas par to, jāziņo bankai un nekavējoties jāvēršas Valsts policijā.