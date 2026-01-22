Grenlandē dzēlīgi komentē Trampa un NATO ģenerālsekretāra Rutes vienošanos par salas likteni
Grenlandes premjerministrs Jenss Frederiks Nilsens paziņojis, ka nezina, par ko vienojušies ASV prezidents Donalds Tramps un NATO ģenerālsekretārs Marks Rite savā sarunā par Grenlandi. Viņš uzsvēra, ka neviena vienošanās nevar tikt panākta bez Grenlandes iesaistes.
"Nevienam citam, izņemot Grenlandi un Dānijas Karalisti, nav pilnvaru slēgt darījumus vai vienošanās par Grenlandi un Dānijas Karalisti bez mums," preses konferencē paziņoja Nilsens.
"Mums ir pāris sarkanās līnijas (..). Mums ir jāievēro mūsu teritoriālā integritāte. Mums ir jāievēro starptautiskās tiesības un suverenitāte," viņš piebilda.
Tramps trešdien pēc tikšanās ar Ruti atsauca savus draudus piemērot tarifus Eiropas valstīm, kas iebilst pret ASV nostāju Grenlandes jautājumā, un izteicās, ka sarunās ar Ruti viņiem izdevies vienoties par ietvaru risinājumam Grenlandes jautājumam. Kāda tieši ir šī vienošanās, pagaidām nav zināms.
Nilsens norādīja, ka priecājies dzirdēt Trampa sacīto, ka viņš nepielietos spēku Grenlandes iegūšanai, bet uzsvēra, ka nav informēts par minētās vienošanās saturu un nav piedalījies sarunās.
Kā, atsaucoties uz informētu avotu, vēsta ziņu aģentūra AFP, vienošanās paredz, ka ASV un Dānija no jauna apspriedīs 1951. gada aizsardzības paktu par Grenlandi.
Grenlandes vicepremjers Mute Egede sociālajos tīklos iepriekš norādīja, ka ir "nepieņemami mēģināt nodot mūsu zemi citiem".
Nilsens izteicās, ka gadījumā, ja Grenlandei būtu jāizvēlas, vai palikt Dānijas sastāvā vai pievienoties ASV, tā izvēlētos Dāniju, Eiropas Savienību (ES) un NATO.