Avoti par Grenlandi: Rutes plāns ļauj ASV sasniegt savus stratēģiskos mērķus, oficiāli teritorijas Vašingtonas kontrolē nenododot
ASV prezidenta Donalda Trampa un NATO ģenerālsekretāra Marka Rutes trešdien Davosā apspriestajos priekšlikumos par Grenlandi ievērota Dānijas suverenitāte pār Arktikas salu, vēsta amerikāņu tīmekļa izdevums "Axios", atsaucoties uz avotiem.
Rutes rosinātais plāns ļauj ASV sasniegt savus stratēģiskos mērķus, oficiāli teritorijas Vašingtonas kontrolē nenododot.
Trampa tonis pēc tikšanās ar NATO vadītāju ir būtiski mainījies.
Saskaņā ar neoficiālām ziņām plāns neietver suverenitātes nodošanu, taču tajā ir iekļauti vairāki svarīgi punkti.
Attiecībā uz militāro klātbūtni paredzēta 1951. gada aizsardzības līguma atjaunināšana, lai ļautu paplašināt ASV bāzes.
Iecerēta "zelta kupola" sistēma - modernas pretraķešu aizsardzības izvietošana Grenlandē, lai novērstu draudus no Krievijas un Ķīnas.
Savukārt attiecībā uz resursiem un drošību tiks pastiprināts darbs pie salas izejvielu krājumiem un īstenotas NATO "septiņu Arktikas sabiedroto" kopīgas patruļas Arktikā.
Baltā nama preses sekretāre Kerolaina Levita pauda, ka ASV cer sasniegt visus stratēģiskos mērķus "par ļoti mazu naudu".
Lai gan Tramps izvairījās no tiešas atbildes uz jautājumu, vai Grenlande paliks Dānijas sastāvā, Rute sacīja, ka jautājums par salas piederības maiņu sanāksmē "vispār netika skarts".
Sagaidāms, ka oficiālas augsta līmeņa sarunas starp ASV, Dāniju un Grenlandi sāksies tuvākajās nedēļās.