"Notikušais ir ļoti savāds!" Spānijas satiksmes ministrs komentē divu vilcienu sadursmi Andalūzijas provincē
Spānijas satiksmes ministrs Oskars Puente paziņojis, ka traģiskās vilcienu katastrofas apstākļi daudziem ekspertiem radījuši neizpratni.
Viņš medijiem norāda, ka svētdien notikusī traģiskā avārija Andalūzijas provincē notika uz taisna sliežu ceļa posma, kas pagājušā gada maijā tika pilnībā atjaunots. Tāpat viņš piebilda, ka pirmais vilciens, kas noskrēja no sliedēm bija "praktiski jauns". Vilciena operators "Iryo" apstiprinājis, ka lokomotīve bija būvēta 2022. gadā un pārbaudīta tikai četras dienas pirms avārijas.
Kā norāda Puente, šo iemeslu dēļ notikušais viņam šķiet "ārkārtīgi dīvains" un "ļoti grūti izskaidrojams". Tāpat viņš piebilst, ka dzelzceļa eksperti ir "neizpratnē par avārijas cēloni", un atklāj, ka izmeklēšanas veikšanai būs nepieciešams vismaz mēnesis.
Saskaņā ar jaunāko informāciju avārijā dzīvību zaudējuši vismaz 39 cilvēki, lai gan varasiestādes uzsver, ka šis skaits vēl nav galīgs. Neatliekamās palīdzības dienesti snieguši palīdzību 112 cietušajiem, no kuriem 48 , tostarp pieci bērni, joprojām atrodas slimnīcā.
Uzņēmums norādīja, ka vilciens “joprojām neskaidru iemeslu dēļ” noskrēja no sliedēm, uzbraucot uz blakus esošā sliežu ceļa, un izraisot sadursmi ar otru vilcienu. Tikmēr Andalūzijas ārkārtas dienesti aicinājuši izdzīvojušos sazināties ar saviem tuviniekiem vai publiski paziņot, ka viņi ir dzīvi, lai mazinātu ģimeņu satraukumu. “Ģimenes pārdzīvo milzīgu trauksmi informācijas trūkuma dēļ – šie ir ļoti smagi brīži,” sacīja Spānijas Sarkanā Krusta pārstāvis Migels Anhels Rodrigess.
Eiropas Komisāre krīžu pārvaldības jautājumos Hadža Lahbiba paziņojusi, ka EK ārkārtas situāciju centrs ir saziņā ar Spānijas varasiestādēm un ir gatavs sniegt atbalstu, ja tas tiks lūgts.
Vilcienu sadursme Spānijā
Baismīgajā divu vilcienu sadursmē Spānijas Andalūzijas provincē dzīvību zaudējis 21 cilvēks, bet vismaz 30 cilvēku stāvoklis šobrīd tiek raksturots kā ...
Jau ziņots, ka aizvadītajā dienā plkst.18.40 pēc vietējā laika (19.40 pēc Latvijas laika) Andalūzijas provincē pie Adamusas pilsētiņas netālu no Kordovas, notika divu vilcienu sadursme. Vispirms ātrgaitas vilciens, kas devās no Malagas uz Madridi noskrēja no sliedēm, uzbraucot uz blakus esošajā sliežu ceļa, kur tajā ietriecās no Madrides uz Velvu braucošais ātrvilciens, kas arī noskrēja no sliedēm.
Avārijas brīdī pirmajā vilcienā atradās aptuveni 300 pasažieri, bet otrajā - 100. Kā norāda Andalūzijas neatliekamās palīdzības dienesti, sadursmē dzīvību zaudējuši vismaz 39 cilvēki, bet ievainojumus guvuši vismaz 73 cilvēki, no kuriem 15 - cietuši smagi. Jāpiebilst, ka vilciens, kas bija ceļā no Malagas, spēj sasniegt ātrumu līdz 400 kilometriem stundā.