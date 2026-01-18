Briesmīgā divu ātrvilcienu sadursmē Spānijā daudz bojāgājušo
Vismaz 21 cilvēks gājis bojā un daudzi desmiti guvuši ievainojumus divu ātrvilcienu sadursmē Spānijas dienvidos svētdienas vakarā.
Negadījums notika Andalūzijas provincē pie Adamusas pilsētiņas netālu no Kordovas, kad no Malagas uz Madridi braucošais ātrgaitas vilciens noskrēja no sliedēm un uzbrauca blakus esošajā sliežu ceļā, kur tajā ietriecās no Madrides uz Velvu braucošais ātrvilciens, kas arī noskrēja no sliedēm.
Glābšanas dienestu darbinieki paziņojuši, ka 73 ievainotie nogādāti sešās slimnīcās.
Vietējais dzelzceļa tīkla operators “Adif” paziņoja, ka avārija notikusi aptuveni desmit minūtes pēc vilciena izbraukšanas no Malagas plkst. 18.40 pēc vietējā laika (19.40 pēc Latvijas laika). Pēc negadījuma apturēta visa dzelzceļa satiksme starp Madridi un Andalūziju.
Privātais dzelzceļa uzņēmums “Iryo”, kas apkalpoja reisu no Malagas, paziņoja, ka vilcienā atradās aptuveni 300 pasažieru.