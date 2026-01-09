Gāztā Irānas šaha dēls aicina Trampu steidzami iejaukties Irānas protestos
Islāma revolūcijā 1979. gadā gāztā Irānas šaha dēls, ASV dzīvojošais Reza Pahlavi piektdien aicināja ASV prezidentu Donaldu Trampu steidzami iejaukties, Irānā turpinoties protestiem.
"Prezidenta kungs, šis ir steidzams un tūlītējs aicinājums pievērst Jūsu uzmanību, atbalstīt un rīkoties," sociālajos tīklos raksta Pahlavi. "Lūdzu, esiet gatavs iejaukties, lai palīdzētu Irānas tautai."
Pahlavi, kurš dzīvo Vašingtonas apkaimē, neprecizēja, kādu iejaukšanos viņš lūdz, bet norādīja gan uz interneta atslēgšanu, gan draudiem izmantot spēku pret protestētājiem.
"Es esmu aicinājis tautu iziet ielās, lai cīnītos par savu brīvību un ar savu skaitu pārspētu drošības spēkus. Pagājušajā naktī viņi to izdarīja," viņš rakstīja.
"Jūsu draudi šim noziedzīgajam režīmam arī ir atturējuši režīma bandītus. Taču laiks ir ļoti svarīgs. Pēc stundas cilvēki atkal būs ielās. Es lūdzu jūs palīdzēt," raksta Pahlavi.
Tramps draudējis ar militāru rīcību, ja varasiestādes nogalinās protestētājus, kas izgājuši ielās masu protestos.
Saskaņā ar Oslo bāzētās cilvēktiesību organizācijas "Iran Human Rights" datiem kopš protestu sākuma sadursmēs ar varasiestādēm ir nogalināti vismaz 50 cilvēki.
"Vismaz 51 protestētājs, tostarp deviņi bērni, kas jaunāki par 18 gadiem, ir nogalināts un vēl simtiem ievainoti Irānā notikušo protestu jaunās kārtas pirmajās trīspadsmit dienās," paziņoja organizācija, kas iepriekšējā dienā ziņoja par 45 nogalinātiem cilvēkiem.
Jau vēstīts, ka 3. janvārī Teherānas ielās izgāja tirgotāji, protestējot pret ekonomisko krīzi un valsts valūtas riāla straujo kursa kritumu, bet drīz vien protestos iesaistījās plašāki sabiedrības slāņi un demonstrācijas izplatījās lielā valsts daļā.
Mēģinot apspiest protestus, Irānas varasiestādes ceturtdien slēdza piekļuvi internetam.
Šīs demonstrācijas ir viens no lielākajiem izaicinājumiem Irānai kopš 1979. gada revolūcijas, kad tika gāzts šahs Muhameds Reza Pehlevi, kurš bija ASV galvenais sabiedrotais reģionā, un izveidota reliģiska valsts. Protestētāji šoreiz atklāti pieprasa teokrātiskās pārvaldes beigas un skandēja "nāvi diktatoram", ar to domājot ajatollu Ali Hamenei.
86 gadus vecais Hamenei, pirmo reizi komentējot šos protestus, televīzijā nodēvēja demonstrantus par vandāļiem un sabotieriem.