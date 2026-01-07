Analītiķi nosauc trīs iemeslus, kāpēc Putina armijas ofensīva janvārī "apsīkusi"
Krievijas karaspēks Ukrainā ir apstājies, Kupjanskas ieņemšana nav izdevusies, Ukrainas bruņotie spēki turpina ikdienas sadursmes Pokrovskā, bet Huļajpolē 425. speciālo operāciju pulka "Skala" uzbrukumā okupanti zaudē bataljonus.
6. janvārī tika ziņots, ka Krievijas armijas virzības ātrums Ukrainā ir palēninājies līdz minimumam. Pēdējo septiņu dienu laikā ienaidnieks ir ieņēmis tikai 44 kvadrātkilometrus teritorijas Kostjantiņivkas, Severskas un, protams, Pokrovskas apkārtnē.
Vienīgā reize, kad skaitļi bija zemāki, bija 2025. gada septembrī (38 km²), liecina "Agentstvo" publikācija.
Krievijas iebrucēji pavirzījās uz priekšu netālu no Huļajpoles (Zaporižjas apgabals) un Sumu apgabala austrumos, izlaužoties līdz Hrabovskei.
Starp ienaidnieka palēnināšanās iemesliem ir Ukrainas bruņoto spēku panākumi, kas sakāva Krievijas vienības netālu no Kupjanskas un notur savas pozīcijas smagajās cīņās par Pokrovsku. Nebeidzamie "gaļas uzbrukumi" izsmeļ Putina armijas rezerves. 2025. gada decembris un 2026. gada janvāris atnesa Ukrainā anticiklonus un ievērojamu aukstuma vilni, kas kavēja aktīvas ofensīvas operācijas.
Militārais analītiķis Jans Matvejevs paziņoja, ka nevajadzētu noniecināt Jaungada brīvdienas, kuru laikā "ģenerāļi atpūšas" un padotajiem nav neviena, kam sevi pierādīt. "Arī Putins nekur nav redzams, kas nozīmē, ka tagad nav lielas jēgas steigties uz priekšu," secināja eksperts.
Kupjanskas sektorā likvidēti aptuveni 40 okupanti
Netālu no Kupjanskas gāzesvada "Sojuz" okupanti tika pakļauti 77. atsevišķās gaisa desanta motorizētās brigādes uzbrukumam. Ukrainas aizstāvji Harkivas apgabalā sakāva vairākas Krievijas armijas vienības, kas, nemācīdamās no pagātnes kļūdām, mēģināja vēlreiz iekļūt Ukrainas pozīcijās pa cauruļvadu.
5. janvārī Kupjanskas sektorā tika ziņots, ka vairākas Krievijas armijas vienības tika likvidētas, mēģinot iekļūt Ukrainas pozīcijās caur gāzes vadu "Sojuz". Ukrainas Bruņoto spēku 7. gaisa desanta triecienkorpuss publicēja video, kur Krievijas spēki mēģināja veikt operāciju uz ziemeļiem no Novoplatoņivkas Novaja Krugļakovkas un Zagrizoves virzienā. Aptuveni 50 krievu karavīru tika nosūtīti izlaušanās mēģinājumā, viņi iegāja "Sojuz" gāzesvadā un nonāca 77. atsevišķās gaisa mobilās Nadņiprovskas brigādes (77. atsevišķā gaisa mobilās motorizētās brigādes) uzbrukumā. Ukrainas aizstāvjiem izdevās likvidēt vismaz 40 Krievijas karavīrus, izmantojot artilēriju, kājnieku ieročus un bezpilota lidaparātu ar bumbām. Lielākā daļa ienaidnieka tika padzīta tieši blakus cauruļvadam, un tos, kuriem izdevās aizbēgt, vajāja FPV droni.
HIMARS triecienā iznīcina okupantu kolonnu
Pēc mediju pārstāvja teiktā, Ukrainas aizstāvjiem uzbrukumā izdevās likvidēt vismaz 10 krievu karavīrus un vairākas bruņumašīnas.