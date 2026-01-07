VIDEO: okupanti nemācās no savām kļūdām un atkal cenšas iefiltrēties pa gāzesvadu, ukraiņi liek par to samaksāt
Netālu no Kupjanskas gāzesvada "Sojuz" okupanti tika pakļauti 77. atsevišķās gaisa desanta motorizētās brigādes uzbrukumam. Ukrainas aizstāvji Harkivas apgabalā sakāva vairākas Krievijas armijas vienības, kas, nemācīdamās no pagātnes kļūdām, mēģināja vēlreiz iekļūt Ukrainas pozīcijās pa cauruļvadu.
5. janvārī Kupjanskas sektorā tika ziņots, ka vairākas Krievijas armijas vienības tika likvidētas, mēģinot iekļūt Ukrainas pozīcijās caur gāzes vadu "Sojuz".
Ukrainas Bruņoto spēku 7. gaisa desanta triecienkorpuss publicēja video, kur Krievijas spēki mēģināja veikt operāciju uz ziemeļiem no Novoplatoņivkas Novaja Krugļakovkas un Zagrizoves virzienā. Aptuveni 50 krievu karavīru tika nosūtīti izlaušanās mēģinājumā, viņi iegāja "Sojuz" gāzesvadā un nonāca 77. atsevišķās gaisa mobilās Nadņiprovskas brigādes (77. atsevišķā gaisa mobilās motorizētās brigādes) uzbrukumā.
Ukrainas aizstāvjiem izdevās likvidēt vismaz 40 Krievijas karavīrus, izmantojot artilēriju, kājnieku ieročus un bezpilota lidaparātus ar bumbām. Lielākā daļa ienaidnieka tika padzīta tieši blakus cauruļvadam, un tos, kuriem izdevās aizbēgt, vajāja FPV droni.
Krievu okupantu zaudējumi Ukrainā
Krievijas karaspēka dzīvā spēka zaudējumi Ukrainā līdz 7. janvāra rītam sasnieguši 1 214 500 karavīrus, ziņo Ukrainas armijas ģenerālštābs.
Saskaņā ar ģenerālštāba datiem diennakts laikā iznīcināti 1040 iebrucēji.
Kopš atkārtotā iebrukuma sākuma 2022. gada 24. februārī Krievija zaudējusi 11 515 tankus, 23 865 bruņutransportierus, 35 857 lielgabalus un mīnmetējus, 1595 daudzlādiņu reaktīvās iekārtas, 1269 zenītartilērijas iekārtas, 434 lidmašīnas, 347 helikopterus, 101 849 bezpilota lidaparātus, 4137 spārnotās raķetes, 28 kuģus un ātrlaivas, divas zemūdenes, 73 224 automobiļus un autocisternas, kā arī 4037 specializētās tehnikas vienības.