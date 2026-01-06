VIDEO: Ukrainas aizstāvji netālu no Pokrovskas pārsteidz okupantus ar HIMARS triecienu
Ukrainas bruņoto spēku "Skala" pulks netālu no Pokrovskas pārsteidza okupantus nesagatavotus ar HIMARS raķeti. Viņi publicējuši video, kurā redzama krievu iebrucēju bruņutehnikas kolonnas iznīcināšana.
Ukrainas bruņotie spēki veica raķešu triecienu, izmantojot HIMARS raķešu artilērijas sistēmas, lai iznīcinātu Krievijas militārā aprīkojuma un personāla koncentrācijas vietu.
6. janvārī uz dienvidiem no Pokrovskas, starp Novopavļivku un Činušino, 425. atsevišķā triecienpulka "Skala" karavīri 7 km attālumā no kaujas līnijas atklāja Krievijas karavīru kolonnu, pēc kā viņi trāpīja mērķim ar HIMARS raķešu artilērijas sistēmu. Par to savā "Telegram" kanālā ziņoja žurnāliste Jūlija Kirijenko. Video redzama Krievijas armijas personāla un tehnikas pulcēšanās.
"Operator, tā arī turi, es pateikšu, kad notiks palaišana. Tiek gatavots raķešu trieciens, raķete, raķete," video aizkadrā saka karavīrs, pēc kā HIMARS raķete trāpa ienaidnieka pozīcijā.
Pēc mediju pārstāvja teiktā, Ukrainas aizstāvjiem uzbrukumā izdevās likvidēt vismaz 10 krievu karavīrus un vairākas bruņumašīnas. "Video redzams, kā izdzīvojušie okupanti izklīst apkārtnē, nesteidzoties savākt savējos," uzsvēra Kirijenko.
Krievu okupantu zaudējumi Ukrainā
Krievijas karaspēka dzīvā spēka zaudējumi Ukrainā līdz 6. janvāra rītam sasnieguši1 213 460 karavīrus, ziņo Ukrainas armijas ģenerālštābs.
Saskaņā ar ģenerālštāba datiem diennakts laikā iznīcināti 940 iebrucēji.
Kopš atkārtotā iebrukuma sākuma 2022. gada 24. februārī Krievija zaudējusi 11 512 tankus, 23 863 bruņutransportierus, 35 831 lielgabalu un mīnmetēju, 1593 daudzlādiņu reaktīvās iekārtas, 1269 zenītartilērijas iekārtas, 434 lidmašīnas, 347 helikopterus, 101 443 bezpilota lidaparātus, 4137 spārnotās raķetes, 28 kuģus un ātrlaivas, divas zemūdenes, 73 102 automobiļus un autocisternas, kā arī 4036 specializētās tehnikas vienības.