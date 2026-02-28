Tralmakam rezultatīva piespēle zaudējumā pret "Wild"; Ravinskim uzvara "bullīšos"
Latvijas izlases uzbrucējs Eduards Tralmaks piektdien atzīmējās ar rezultatīvu piespēli Amerikas Hokeja līgas (AHL) mačā, Grendrepidsas "Griffins" komandai piedzīvojot zaudējumu.
"Griffins" mājās ar 2:3 (0:2, 0:1, 2:0) zaudēja Aiovas "Wild".
Trešā perioda trešajā minūtē Tralmaks palīdzēja vairākumā panākt 1:3. Šajā spēlē latvietis četras reizes meta pa vārtiem un tika pie neitrāla lietderības koeficienta.
Tralmaks šosezon 45 mačos guvis 18 vārtus un atdevis septiņas rezultatīvas piespēles.
Citā spēlē Anrī Ravinskis un Ebotsfordas "Canucks" mājās ar 3:2 (0:0, 0:0, 2:2, 0:0, 1:0) pēcspēles metienu sērijā pārspēja Kalgari "Wranglers". Ravinskim šajā spēlē bija trīs metieni pa vārtiem, divas soda minūtes un neitrāls lietderības koeficients.
"Griffins" ar 84 punktiem 52 spēlēs ir Rietumu konferences un visas līgas līdere, nodrošinot vietu izslēgšanas turnīrā. Savukārt pagājušās sezonas AHL čempionvienība "Canucks" ar 44 punktiem 54 spēlēs ir tikai 15. vietā Rietumos.