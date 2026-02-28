Kallasa norāda, ka bloka konsulārais tīkls koordinē ES pilsoņu aizbraukšanu no reģiona.
Šodien 12:24
Kallasa notikumus Tuvajos Austrumos nodēvējusi par "bīstamiem" un aicina aizsargāt civiliedzīvotājus
Eiropas Savienības ārpolitikas vadītāja Kaja Kallasa ir raksturojusi jaunākos notikumus Tuvajos Austrumos kā "bīstamus" un aicinājusi aizsargāt civiliedzīvotājus un ievērot starptautiskās tiesības.
Kallasa sacīja, ka viņa runājusi ar Izraēlas ārlietu ministru Gideonu Sāru un citiem reģiona ministriem un koordinējusi darbības ar arābu partneriem diplomātiskā ceļa veidošanā.
ES amatpersona piebilda, ka bloka konsulārais tīkls koordinē ES pilsoņu aizbraukšanu, jo no reģiona tiek izvests nebūtisks personāls.