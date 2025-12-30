Peskovs savdabīgi izsakās par "pierādījumiem" ukraiņu dronu uzbrukumam Putina rezidencei
Krievijas diktatora Vladimira Putina runasvīrs Dmitrijs Peskovs otrdien visnotaļ savdabīgi atbildējis uz jautājumu, kādi Krievijai ir pierādījumi, lai Ukrainu apsūdzētu mēģinājumā uzbrukt Putina Valdajas rezidencei Novgorodas apgabalā.
«Я не думаю, что здесь должны быть какие-то улики». Песков призвал верить на слово российским властям, когда его спросили о вещественных доказательствах атаки БПЛА на резиденцию Путина— ASTRA (@astrapress_ru) December 30, 2025
«Я не думаю, что здесь должны быть какие-то улики, если такой массовый налет дронов… pic.twitter.com/LpLeiVkc1h
Peskovs vienkārši paziņojis, ka Krievijai nav jāuzrāda nekādi pierādījumi par apgalvoto Ukrainas uzbrukumu. Šo apgalvojumu viņš argumentējis ar to, ka uzbrukums esot bijis pārāk masveidīgs, lai būtu vajadzīgi kaut kādi pierādījumi. “Es nedomāju, ka šeit ir vajadzīgas kaut kādas liecības, ja tiek īstenots tik masveidīgs dronu uzlidojums, kas tika notriekti un neitralizēti, pateicoties labi noregulētam pretgaisa aizsardzības darbam,” izteicās Peskovs.
Viņš komentēja arī Ukrainas prezidenta Vladimira Zelenska paziņojumu, ka Ukraina neesot saistīta ar uzbrukumu Putina rezidencei, to nodēvējot par “absolūti vājprātīgu”. “Mēs redzam, ka pats Zelenskis mēģina to noliegt, daudzi Rietumu mediji, piespēlējot Kijivas režīmam, sāk uzkurināt tēmu, ka tas nemaz nav noticis, taču tas ir absolūti vājprātīgs apgalvojums,” stāstīja Putina runasvīrs.
Viņš arī atteicās izpaust Putina atrašanās vietu, aizbildinoties ar to, ka, ņemot vērā uzbrukumu viņa rezidencei, Kremļa saimnieka atrašanās vieta nav publiski apspriežama. Viņš piebilda, ka, neskatoties uz to, Putins “kā vienmēr pusnaktī” apsveiks Krievijas iedzīvotājus Jaunajā gadā.
Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs pirmdien paziņoja, ka naktī uz pirmdienu Ukraina esot mēģinājusi uzbrukt Putina Valdajas rezidencei, bet Putina palīgs Jurijs Ušakovs. stāstījis par ASV prezidenta Donalda Trampa "šoku" par šo uzbrukumu. Lavrovs apgalvoja, ka uz Putina rezidenti esot lidojis 91 drons, visi iznīcināti, nekādas informācijas par cietušajiem vai kaitējumu neesot. Viņš draudēja, ka Krievija noteikti atriebsies un arī pārskatīs “sarunu pozīciju”. “Krievijas Federācijas sarunu pozīcija tiks pārskatīta, ņemot vērā Kijivas režīma galīgo pāreju uz valsts terorisma politiku,” paziņoja Lavrovs. “Krievijas Federācijas bruņotie spēli jau ir noteikuši atbildes trieciena laiku un objektus.”
Savukārt Ušakovs pavēstīja, ka Putins telefonsarunā ar Trampu žēlojies ASV prezidentam, ka “faktiski uzreiz” pēc Trampa un Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska sarunām Floridā Ukraina esot sarīkojusi “teroristisku uzbrukumu” Putina rezidencei, un Tramps esot bijis šokēts. “Kā jau bija teikts, bez šaubām, tas ietekmēs amerikāņu pieeju darbam ar Zelenski, kuram pašreizējā administrācija, kā teica pats Tramps, paldies Dievam, nedeva “tomahaukus”,” par briesmīgajiem ukraiņiem žēlojās Ušakovs. Diktatora padomnieks piebilda, ka kaut gan Putins uzsvēris gatavību cieši sadarboties ar “amerikāņu partneriem”, Kremlis mainīs savu sarunu pozīciju, un izmaiņas skars vairākas vienošanās ar ASV “par Ukrainas noregulējumu”. Putins atsevišķi esot brīdinājis, ka Krievijas atriebība ir neizbēgama. “Amerikāņiem uz to ir jāizturas ar sapratni. Ņemot vērā Kijivas īstenoto valsts terorismu, Krievija nevar rīkoties citādi,” paziņoja Ušakovs.
Pats Tramps, kad viņam žurnālisti uzdeva jautājumus par šo uzbrukumu, stāstīja, ka par to uzzinājis no Putina. "Es biju ļoti dusmīgs par to," viņš stāstīja. "Šis nav īstais laiks. Viena lieta ir uzbrukt, jo viņi uzbrūk. Cita lieta ir uzbrukt viņa mājai. Nav īstais laiks to darīt." Uz jautājumu, ka varbūt uzbrukums nemaz nav noticis, Tramps atteica: "Mēs noskaidrosim. Jūs sakāt, ka varbūt uzbrukuma nebija. Pilnīgi iespējams, bet prezidents Putins man šorīt teica, ka notika."
Trump publicly trusted Putin over U.S. intelligence — a moment that stunned Washington.— Aadi The Manifested One (@AadiVagabond) December 30, 2025
“You’re saying maybe the attack didn’t take place? But President Putin told me this morning it did.” pic.twitter.com/NhEOY5i5he