Pirms tikšanās ar Zelenski Trampam bijusi produktīva telefonsaruna ar Putinu
ASV prezidents Donalds Tramps svētdien paziņoja, ka viņam bijusi produktīva telefonsaruna ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu īsi pirms tikšanās ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski.
"Man tikko bija ļoti laba un produktīva telefonsaruna ar Krievijas prezidentu Putinu," Tramps paziņoja savā sociālajā platformā "Truth Social".
Baltais nams iepriekš pavēstīja, ka Trampa un Zelenska tikšanās paredzēta plkst. 13 (plkst. 20 pēc Latvijas laika), un tās mērķis ir turpināt diskusijas par centieniem izbeigt Krievijas karu pret Ukrainu.
Par to, ka nedēļas nogalē gaidāma tikšanās ar Trampu, Zelenskis izteicās jau piektdien.
Jaunākajā ASV un Ukrainas sarunu kārtā tika izstrādāts 20 punktu plāns Krievijas agresijas kara izbeigšanai, kas ir nosūtīts Maskavai.
"Mēs apspriedīsim šos dokumentus, drošības garantijas," par ASV Floridas štatā, kur atrodas Trampa rezidence "Mar-a-Lago", gaidāmajām sarunām žurnālistiem piektdien sacīja Ukrainas prezidents.
"Runājot par jutīgiem jautājumiem, mēs apspriedīsim Donbasu un Zaporižjas atomelektrostaciju, un mēs noteikti apspriedīsim arī citus jautājumus," viņš piebilda.
Zelenskis šonedēļ sacīja, ka starp Kijivu un Vašingtonu joprojām pastāv domstarpības par šiem diviem jautājumiem.
Neraugoties uz to, Ukraina jaunākajā plānā panāca zināmas piekāpšanās, kas paredz iesaldēt frontes līniju un atcelt prasību, ka Kijivai juridiski jāatsakās no sava pieteikuma pievienoties NATO, sacīja Zelenskis.
Ukrainas prezidents arī norādīja, ka šis plāns paver ceļu galu galā atvilkt savu karaspēku no Doneckas apgabala valsts austrumos un izveidot demilitarizētu zonu, lai gan iepriekš Kijiva nav vēlējusies tādu ierosinājumu pieņemt.