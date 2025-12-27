Tramps reaģē uz saīsināto miera plānu: "Zelenskim nekā nav, kamēr es to neapstiprināšu!"
2025. gada novembrī Trampa administrācija ierosināja jaunu plānu Krievijas kara pret Ukrainu izbeigšanai. ASV prezidents Donalds Tramps vēlas apstiprināt izmaiņas, kas veiktas jaunajā miera plānā, lai izbeigtu Krievijas karu pret Ukrainu pēc konsultācijām ar Ukrainas pusi un Eiropu.
"Līdz tam laikam Volodimiram Zelenskim "nav nekā"," amerikāņu līderis sacīja intervijā "Politico".
"Politico" atgādināja, ka 28. decembrī, Tramps tiksies ar Zelenski Floridā, lai apspriestu plānu kara izbeigšanai Ukrainā. Dokumentā ir 20 punkti, lai gan Trampa administrācija sākotnēji plānoja 28. Nākotnes miera līgums ierosina izveidot demilitarizētu zonu Ukrainā gar kontakta līniju un sniegt drošības garantijas Kijivai. Tiek pieņemts, ka Amerikas Savienotās Valstis un Eiropas valstis sniegs drošības garantijas Ukrainas pusei. "Viņam (Volodimiram Zeļenskim - red.) nav nekā, kamēr es to neapstiprināšu. Redzēsim, ko viņš piedāvās. Domāju, ka mums būs laba tikšanās," sacīja Tramps.
Amerikas prezidents piebilda, ka pēc tikšanās ar Zelenski viņš plāno pa tālruni apspriest kara izbeigšanas nosacījumus ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu. Viņš pauda cerību, ka saruna būs noderīga.
Donalds Tramps ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski tiksies svētdien Palmbīčā, Savienoto Valstu Floridas štatā, pavēstīja Baltais nams.
Divpusējā tikšanās paredzēta plkst. 15 (plkst. 22 pēc Latvijas laika), un tās mērķis ir turpināt diskusijas par centieniem izbeigt Krievijas karu pret Ukrainu.
Jāatzīmē, ka Krievija jau ir saņēmusi miera plānu, kas pēc konsultācijām ar Ukrainu un Eiropas līderiem ir samazināts līdz 20 punktiem. Kremlis deva mājienu, ka to nepieņems. Jebkurā gadījumā Krievijas ārlietu ministra vietnieks Sergejs Rjabkovs paziņoja, ka 20 punktu plāns, par kuru ASV vienojās ar Ukrainu, it kā "radikāli atšķiras" no vienošanās starp Balto namu un Kremli. Maskava miera sarunu laikā ar Kijivu turpina ievērot savas maksimālistiskās prasības.
Piemēram, Rjabkovs iepriekš paziņoja, ka Krievija it kā ir gatava miera sarunām, taču neatteiksies no piecām okupētām Ukrainas teritorijām. Iepriekš tika ziņots, ka Volodimirs Zelenskis ir gatavs referendumam par miera plānu. Krievijas diktators Vladimirs Putins miera līguma ietvaros ir atļāvis "teritoriālu apmaiņu", taču izvirza prasību.
Kā Putins mēģina sabotēt Zelenska vizīti ASV
Intervijā ar Skabejevu Rjabkovs pilnībā noraidīja visas vienošanās starp Ukrainu un ASV, nespējot panākt kompromisu nevienā punktā. Pazīstamais politiskais komentētājs "Bitj Ili" par to raksta savā blogā.
- "Jārisina krīzes pamatcēloņi."
- "SVO mērķi tiks sasniegti."
- "Mēs nevaram iet tālāk par Ankoridžu."
- "Kodolvalsti nav iespējams sakaut."