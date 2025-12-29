Ziemeļkorejas līderis Kims Čenuns svētdien pārraudzīja tāla darbības rādiusa spārnoto raķešu izmēģinājumus
Ziemeļkoreja izmēģinājusi divas stratēģiskās tāla darbības rādiusa spārnotās raķetes, pirmdien vēsta valsts mediji, uzsverot, ka izmēģinājums parāda izolētās valsts "kaujas gatavību" pret ārējiem draudiem.
Svētdien notikušo izmēģinājumu pārraudzīja Ziemeļkorejas līderis Kims Čenuns. Kims aicināja "neierobežoti un ilgstoši" attīstīt Ziemeļkorejas kodolieroču arsenālu, vēsta valsts ziņu aģentūra KCNA.
Izmēģinājuma mērķis bijis pārbaudīt "tālas darbības rādiusa raķešu apakšvienību pretuzbrukuma reaģēšanas pozīciju un kaujas spējas".
Raķetes virs Dzeltenās jūras lidojušas ilgāk nekā divas stundas, apgalvo valsts mediji, kas publicējuši arī fotogrāfijas, kas attēlo raķešu palaišanas brīdi un brīdi, kad tās trāpījušas mērķī.
Kims paziņojis, ka Phenjana "kā vienmēr veltīs visas pūles valsts kodolspēku neierobežotai un ilgstošai attīstībai".
Ziemeļkoreja pēdējo reizi veica ballistiskās raķetes izmēģinājumu novembra sākumā, aptuveni nedēļu pēc tam, kad ASV prezidents Donalds Tramps vizītes laikā reģionā pauda interesi tikties ar Kimu.
Phenjana uz šo piedāvājumu neatbildēja. Tramps neilgi pirms tam bija atbalstījis Dienvidkorejas plānus būvēt kodolzemūdeni.
Tikmēr Phenjana pagājušajā nedēļā demonstrēja savu kodolzemūdeni. Ziemeļkorejas valsts mediji publicēja attēlus, apgalvojot, ka tajos redzams, kā Kims kopā ar amatpersonām un savu meitu Kimu Džui aplūko jaunbūvējamo 8700 tonnu zemūdeni.
Ziemeļkoreja varētu vēl veikt raķešu izmēģinājumus ap Jaungada dienu, ziņo “Reuters”, atsaucoties uz aģentūru “Yonhap”. Dienvidkorejas militārie spēki atteicās komentēt iespējamos turpmākos izmēģinājumus.