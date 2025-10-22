Ziemeļkoreja izšauj vairākas ballistiskās raķetes pirms pasaules līderu samita Dienvidkorejā
Ziemeļkoreja trešdien izšāva vairākas ballistiskās raķetes, kas bija pirmais to izmēģinājums vairāku mēnešu laikā un notika nedēļu pirms Dienvidkorejā plānota pasaules valstu līderu samita.
Seulas bruņoto spēku ģenerālštābs paziņoja, ka ir "konstatējis vairākus šāviņus, kas tiek uzskatīti par tuva darbības rādiusa ballistiskajām raķetēm".
Raķetes tika izšautas "no Džunhva rajona Hvanhepukto provincē ap plkst. 8.10 trešdien (plkst. 2.10 pēc Latvijas laika)," piebilda Dienvidkorejas armija.
Tas bija pirmais šāda veida raķešu izmēģinājums kopš Dienvidkorejas prezidenta Li Džemjuna stāšanās amatā jūnijā.
ASV prezidents Donalds Tramps ir paziņojis, ka cer tikties ar Ziemeļkorejas līderi Kimu Čenunu, kas varētu notikt šogad. Viņi jau bija vairākas reizes tikušies Trampa pirmās prezidentūras laikā.
Ziemeļkorejas valsts mediji ir norādījuši, ka Kims ir gatavs sarunām nākotnē, ja ASV atmestu prasību Phenjanai atteikties no sava kodolieroču arsenāla.
Ziemeļkoreja šomēnes izrādīja savu "spēcīgāko" starpkontinentālo ballistisko raķeti armijas parādē, kurā bija klāt augstākās amatpersonas no Krievijas un Ķīnas.