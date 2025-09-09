Ziemeļkoreja paziņo par jaudīga raķešu dzinēja izmēģinājumu.
Šodien 07:59
Ziemeļkoreja izmēģina starpkontinentālo raķeti, kas spēj sasniegt ASV
Ziemeļkoreja izmēģinājusi jaunu starpkontinentālo raķešu dzinēju, otrdien vēsta Ziemeļkorejas mediji.
Ziemeļkorejas oficiālā ziņu aģentūra KCNA vēstīja, ka cietās degvielas raķešu dzinēja devīto un noslēdzošo izmēģinājumu pirmdien klātienē vēroja arī Ziemeļkorejas līderis Kims Čenuns.
Pēdējos gados Ziemeļkoreja ir izstrādājusi dažāda veida starpkontinentālās raķetes ar pietiekamu lidojuma rādiusu, lai sasniegtu mērķus ASV kontinentālajā daļā.
Par īpaši nopietnu draudu tiek uzskatītas ar cieto degvielu darbināmas raķetes, jo atšķirībā no raķetēm ar šķidro degvielu tās ir ne tikai vieglāk transportējamas, bet arī daudz ātrāk izvietojamas.