Lietuvas ministrs apsūdz Lukašenko režīmu melošanā par to, it kā Lietuva būtu pārkāpusi Baltkrievijas gaisa telpu
Baltkrievijas režīma apgalvojumi, ka Baltkrievijas gaisa telpu pārkāpis bezpilota lidaparāts, kas ielidojis no Lietuvas, ir viltus ziņas, otrdien sacīja Lietuvas aizsardzības ministrs Roberts Kauns.
"Mēs uz to speciāli nereaģējam, nepievēršam tam īpašu uzmanību, jo tās ir viltus ziņas," žurnālistiem teica ministrs. "Interpretācijas no mums nedraudzīgās valsts ir dažādas, tāpēc droši vien nav jēgas uz to reaģēt," viņš piebilda.
Jau ziņots, ka Baltkrievijas Ārlietu ministrija pirmdien apsūdzēja Lietuvu Baltkrievijas gaisa telpas pārkāpšanā un izsauca Lietuvas pagaidu pilnvaroto lietvedi, kuram izteica protestu. Minska apgalvoja, ka "lidmašīnas tipa lidaparāts" esot šķērsojis Baltkrievijas robežu no Lietuvas Lazdiju rajona puses un nokritis Grodņas apgabalā.
Savukārt Lietuvas Ārlietu ministrija norādīja, ka uzskata Baltkrievijas rīcību par "kārtējo neveiksmīgo mēģinājumu noslēpt savu ļaunprātīgo rīcību".
Lietuvas prezidenta Gitana Nausēdas nacionālās drošības padomnieks Marjus Česnulevičs otrdienas rītā intervijā radiostacijai "Žiniu radijas" sacīja, ka tā varētu būt Baltkrievijas provokācija, tomēr viņš neizslēdza iespēju, ka varētu būt arī citas versijas.
Jau ziņots, ka baloni, ko Baltkrievijā izmanto cigarešu kontrabandisti, pēdējos mēnešos regulāri traucē Viļņas lidostas darbību.