Kontrabandisti terorizē Viļņas lidostu - balonu dēļ atkal apturēta gaisa satiksme
No Baltkrievijas ielidojušo kontrabandas balonu dēļ svētdienas vakarā atkal tika pārtraukta lidmašīnu pacelšanās un nolaišanās Viļņas lidostā.
Satiksme bija pārtraukta no plkst. 18.55 svētdien līdz plkst. 0.25 pirmdien, jo lidostas tuvumā tika pamanīti baloni, paziņoja lidosta.
Vairāki ielidojošie reisi tika novirzīti uz Kauņu, Rīgu un Varšavu. Septiņi ielidojošie un četri izlidojošie reisi tika atcelti.
Jau vēstīts, ka Viļņas lidostas darbību pēdējā laikā bieži traucējusi meteoroloģisko balonu atrašanās tās tuvumā. Balonus no Baltkrievijas palaiž cigarešu kontrabandisti. Saistībā ar to Lietuva oktobra beigās slēdza atlikušos divus kontrolpunktus uz robežas ar Baltkrieviju, taču ceturtdien tos atkal atvēra. Piektdien Lietuvas premjerministre Inga Ruginiene pieļāva, ka robeža atkal varētu tikt slēgta, ja situācija ar kontrabandas baloniem pasliktināsies.
Bezpilota lidojoši objekti pēdējā laikā ir ietekmējuši lidostu darbību arī citviet Eiropā.