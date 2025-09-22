Jorkas hercogiene atstādināta no labdarības patrones goda pēc tam, kad atklājās, ka viņa atvainojusies Epstīnam
Jorkas hercogiene Sāra Fērgusone atstādināta no bērnu hospisa patronāžas pēc tam, kad atklājās, ka viņa nosūtījusi e-pastu, atvainojoties Džefrijam Epstīnam, kurš bija apsūdzēts par seksuāliem noziegumiem.
Britu mediji ziņo, ka Fērgusone atstādināta no bērnu hospisa "Julia's House". Kā ziņo labdarības organizācija, pēc informācijas, kas nonākusi publiskajā telpā saistībā ar Fērgusones atvainošanos Epstīnam, "Julia's House" ir pieņēmusi lēmumu, ka būtu nepiemēroti, ka viņa turpinātu būt labdarības patrone.
"Esam informējuši Jorkas hercogieni par šo lēmumu un pateicamies viņai par iepriekšējo atbalstu," teikts paziņojumā.
"Julia's House" sniedz atbalstu "ģimenēm, kas rūpējas par bērniem ar dzīvībai bīstamām vai dzīvību ierobežojošām slimībām".
Laikraksti ziņo, ka e-pasti Epstīnam tika nosūtīti 2011. gadā, dažas nedēļas pēc tam, kad hercogiene publiski bija distancējusies no seksuālos noziegumos apsūdzētā finansista. Jorkas hercoga prinča Endrū bijušās sievas Sāras mediju pārstāvis norādīja, ka e-pasts "bija rakstīts kā atbilde uz Epstīna draudiem iesūdzēt viņu tiesā par neslavas celšanu".
Jāpiebilst, ka kādā intervijā 2011. gadā hercogiene sacīja, ka viņas saistība ar Epstīnu ir bijusi "milzīga kļūda". Toreiz hercogiene arī solīja, ka viņai vairs nekad nebūs nekāda sakara ar Epstīnu, sakot: "Es stingri nosodu pedofiliju un bērnu seksuālu izmantošanu."
Epstīns, kurš tika notiesāts seksuāliem noziegumiem pret nepilngadīgām meitenēm, tika atrasts miris savā Ņujorkas cietuma kamerā 2019. gadā. Zināms, ka viņš bija draudzīgās attiecībās ar bagātiem un slaveniem cilvēkiem, tai skaitā bijušajiem un esošo ASV prezidentu.