ASV Pārstāvju palāta publicējusi plašu apjomu ar pedofila Epstīna lietas dokumentiem
ASV Pārstāvju palātas uzraudzības komiteja publicējusi lielu apjomu ar federālās izmeklēšanas dokumentiem bēdīgi slavenā pedofila Džeferija Epstīna lietā. 33 tūkstošos publicēto lappušu iekļauti Epstīna lidojuma izraksti, cietuma novērošanas kameru ieraksti, tiesu dokumenti, audio ieraksti un Epstīna e-pasti. Tomēr gan republikāņi, gan demokrāti norādīja, ka šie dokumenti nesatur jaunu informāciju par lietu, un pieļāva domu, ka Tieslietu departaments, iespējams, kaut ko slēpj.
Otrdien publicētie video ietver kadrus, kas uzņēmti ārpus Epstīna cietuma kameras, naktī, kad viņš mīklainos apstākļos gāja bojā. Publicētie pierādījumi ietver 13 stundu garus ierakstus no 2019. gada 9. augusta vakarā līdz 10. augusta rītam, kad Epstīns tika atrasts miris.
Šis ir par divām stundām ilgāks materiāls par tas, ko ASV Tieslietu departaments publicēja pirms diviem mēnešiem. Jaunākajā video ir iekļautas tā dēvētās „trūkstošās minūtes” kadrs, kas iepriekšējā video netika publicēts, un izraistīja aizdomas par to vai Epstīns tiešām veicis pašnāvību. Turklāt tika publicēti arī bēgīgi slavenā pedofila lidojumu izraksti, kas parādīja viņa ceļojumus uz sev piederošo salu, kurā tika izmantotas nepilngadīgas sievietes.
Tomēr daudzi no šiem dokumentiem jau bija publiski pieejami iepriekš. Un demokrātu kongresmene Somera Lī norādīja, ka „vienīgais jaunais atklājums” publicētajos failos bija tieši Epstīna lidojuma izraksti. Viņa norādīja, ka šie dokumenti nesniedz nekādu jaunu informāciju, kas attiektos uz Epstīna klientu sarakstu vai kādu citu nozīmīgu informāciju, kas varētu lietas izskatīšanā veicināt taisnīgumu un caurspīdīgumu. Arī republikāņu deputāts Tomass Mesi bija līdzīgās domās un pieprasīja Tieslietu departamentam publicēt visus Epstīna dokumentus 30 dienu laikā.
Pārstāvju palātas spīkers Maiks Džonsons un uzraudzības komitejas locekļi otrdien aiz slēgtām durvīm tikās arī ar sešiem Epstīna upuriem. Trampa sabiedrotas - Maiks Džonsons, pēc tikšanās žurnālistiem atklāja, ka brīdī, kad upuri dalījās ar savu stāstījumu, daudziem klātesošajiem bira asaras. Arī republikāņu deputāte Nensija Meisa pēc tikšanās nespēja valdīt emocijas.
🚨HUGE!! Republican Rep. Nancy Mace just DEFIED TRUMP and signed the Massie-Khanna petition to release the FULL Epstein files after she suffered a panic attack and ran out of a meeting with Epstein’s victims in tears.— CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) September 3, 2025
Survivors are SPEAKING. Trump’s coverup is collapsing. pic.twitter.com/J6UOuSypPf