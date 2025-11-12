Donbass ir tikai sākums: analītiķi nosauc Putina nākamo galveno mērķi Ukrainā
Rietumu analītiķi ir uzzinājuši par Kremļa kara plāniem Ukrainā, un izrādās, ka militārās operācijas ir tikai sākums.
Krievija nav atteikusies no saviem plāniem paplašināt Ukrainas teritorijas ieņemšanu, un pēc Donbasa par tās nākamo mērķi varētu kļūt Harkiva. Par to ziņo žurnāls "Foreign Affairs", norādot, ka Maskava plāno pakāpenisku Ukrainas valsts iznīcināšanu un pakļaušanu savai orbītai.
Pēc analītiķu domām, Krievijas pavēlniecība plānoja ieņemt Pokrovsku jau 2024. gada novembrī, taču Ukrainas militārpersonu nelokāmās pretestības dēļ Kremļa plāni cieta neveiksmi. Pašlaik Krievijas karaspēks vēl nav sasniedzis sev uzstādītos mērķus un par "gadu atpaliek no grafika". Neskatoties uz to, situācija joprojām ir sarežģīta: Krievijas bezpilota lidaparāti sarežģī Ukrainas bruņoto spēku loģistiku, un daži okupanti ir ierakušies pussagruvušās ēkās pilsētas nomalē.
Rakstā teikts, ka Pokrovska ir tikai viens no plašākas ofensīvas operācijas elementiem. Krievija pakāpeniski cenšas ielenkt Ukrainas pozīcijas, pārvēršot tās par tā sauktajiem "katliem". Turklāt Krievijas karaspēka virzība gar Dņepru rada tiešus draudus Zaporižjai, kas ir nozīmīgs rūpniecības centrs, kas varētu tikt pakļauts tālas darbības bezpilota lidaparātu un aviācijas uzbrukumiem.
Eksperti lēš, ka, ja Krievija gūs panākumus Donbasā, diktatora Putina nākamais mērķis būs Harkiva. Kremlis šo pilsētu uzskata par stratēģisku punktu, kura ieņemšana ļaus paplašināt kontroli pār valsts austrumu daļu.
"Foreign Affairs" apgalvo, ka Maskava darbojas pēc trīs posmu plāna. Pirmajā posmā Krievijas mērķis ir noturēt jau ieņemtās teritorijas un okupēt pēc iespējas vairāk jaunu reģionu, tostarp Harkivu, Mikolajivu un Odesu. Pēc tam Kremlis mēģinās ieviest pamieru Ukrainā un izmantot ekonomisko spiedienu un politisko destabilizāciju, lai nodibinātu kontroli pār Kijivu.
Ilgtermiņā Maskava sapņo pārvērst Ukrainu par otru Baltkrieviju – valsti, kas ir pilnībā atkarīga no Krievijas.