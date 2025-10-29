ASV izlūkdienests: Putins stingri turas pie sākotnējā plāna
Pēc ASV izlūkdienestu novērtējuma, Krievijas diktators Vladimirs Putins joprojām nav ieinteresēts kompromisos Ukrainas jautājumā un vēl vairāk koncentrējas uz izšķirošas uzvaras sasniegšanu kaujas laukā.
No šī mēneša Kongresam iesniegtās izlūkdienestu analīzes izriet, ka, lai gan ASV prezidents Donalds Tramps cenšas starpniekot miera sarunās starp Krieviju un Ukrainu, Kremlis šajā nav ieinteresēts.
Divi augsta ranga Kongresa darbinieki, kas runāja ar "NBC News", norādīja, ka amerikāņu izlūkdienesti uzskata - Putins vēl vairāk koncentrējas uz kaujas turpināšanu, lai panāktu izšķirošu uzvaru kaujas laukā. Viņu ieskatā tas saistīts ar to, ka Krievija ir piedzīvojusi milzīgus cilvēku zaudējumus, un valsts ekonomika ir piedzīvojusi nopietnus satricinājumus.
Tādēļ, Putinaprāt, viņam jāpaliek pie sākotnējā plāna - ieņemt pēc iespējas vairāk Ukrainas teritorijas, lai attaisnotu cilvēku zaudējumus un ekonomisko kaitējumu.
Agrāk šajā mēnesī izdevums "The Wall Street Journal" rakstīja, ka arī Valsts departamenta Izlūkošanas birojs skeptiski raugās uz Putina gatavību sarunām par kara izbeigšanu Ukrainā.
WSJ dati liecina, ka šāds Valsts departamenta Izlūkošanas biroja viedoklis tika izteikts vairākiem mēnešiem pirms Trampa un Putina tikšanās Aļaskā. Tajā pašā laikā WSJ atzīmē, ka šī novērtējuma viedoklis atšķīrās no Centrālās izlūkošanas pārvaldes (CIA) skatījuma, kura, vairāku pašreizējo un bijušo amatpersonu teiktā, bija optimistiskāka par sarunu perspektīvām.
Baltā nama amatpersonas atteicās komentēt neseno izlūkdienestu novērtējumu, paziņojot, ka Tramps joprojām ir apņēmies censties panākt miera vienošanos.
"Kā prezidents ir teicis, pret šīm divām lielajām naftas kompānijām ir ieviestas milzīgas sankcijas, un viņš cer, ka tās palīdzēs apturēt karu," sacīja viens no amatpersonām, kas runāja ar presi, domājot par sankcijām pret Krievijas naftas gigantiem.
"Viņš skaidri norādījis, ka ir laiks apturēt slepkavības un noslēgt vienošanos par kara izbeigšanu. Savukārt Amerikas Savienotās Valstis turpinās atbalstīt miera risinājumu, un ilgtspējīgs miers būs atkarīgs no Krievijas gatavības sarunāties godprātīgi."