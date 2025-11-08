Krievijas mediji ziņo par okupantu zaudējumiem karā ar Ukrainu - skaitļiem, ko Putins cenšas slēpt
Krievijas armija zaudē karavīrus milzīgā ātrumā, apstiprināti vairāk nekā 145 000 okupantu kritušie.
145 258 kritušie Krievijas okupācijas armijas karavīri — šādu skaitli novembra sākumā apstiprināja neatkarīgi pētnieki. Pēdējo divu nedēļu laikā sarakstam ir pievienoti gandrīz 5000 jauni bojāgājušie, kas ir divreiz vairāk nekā parasti.
Šos skaitļus prezentēja "Mediazona" un BBC Krievijas dienests. Pētnieki norāda, ka pieaugums nav saistīts ar situācijas izmaiņām frontē, bet gan ar datu precizēšanu par tiem, kas uzskaitīti kā pazuduši kaujā. Šie skaitļi ir tikai aisberga redzamā daļa.
Ukrainas Bruņoto spēku Ģenerālštābs ziņo, ka kopējie Krievijas armijas zaudējumi, ieskaitot kritušos un ievainotos, jau ir sasnieguši 1 150 100, no kuriem 1190 ir krituši pēdējo 24 stundu laikā.
Neatbilstība starp oficiālajiem un neatkarīgiem datiem ir viegli izskaidrojama: Kremlis slēpj katastrofas apmērus un dara visu iespējamo, lai krievi nezinātu, cik tieši viņu līdzpilsoņu ir gājuši bojā Ukrainas kauju laukos. Īpaši biedējoša tendence pēdējos mēnešos ir nepilngadīgo iesaistīšanās.
Pēc krievu žurnālistu domām, arvien vairāk pusaudžu brīvprātīgi piesakās dienēt frontes līnijās, bieži vien tūlīt pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas. Krievijas varas iestādes pastāvīgi pārraksta likumus, lai paplašinātu šādas "vervēšanas" iespējas. Tā rezultātā karā tiek sūtīti jauni vīrieši, kuri tikko ir pabeiguši skolu.
Viņu ceļš ir vienāds: no līguma parakstīšanas līdz nāvei paiet tikai viens vai divi mēneši. Jaunie krievi, kurus ietekmē "vieglas naudas un slavas" solījumi, nonāk frontes līnijās un mirst Ukrainas bezpilota lidaparātu un artilērijas apšaudē.
Kremlim viņi ir vienreizēji materiāli – lēti ķermeņi triecienvienību papildināšanai. Krievijas propaganda viņus sauc par varoņiem, bet patiesībā viņi ir bērni, kurus valdība iemet gaļas mašīnā, lai turpinātu savu agresiju. Kamēr Maskava sola "uzvaru par katru cenu", cenu maksā paši krievi – ar savu dzīvību un savu bērnu nākotni.