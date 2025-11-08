Orbāna misija Baltajā namā izdevusies, Tramps ļauj Ungārijai turpināt iepirkt Krievijas naftu un gāzi
ASV prezidents Donalds Tramps pēc tikšanās ar Ungārijas premjerministru Viktoru Orbānu Baltajā namā piektdien nolēma vienu gadu nepiemērot Ungārijai sankcijas par Krievijas naftas un gāzes pirkšanu.
Tramps oktobrī noteica sankcijas pret divām lielākajām Krievijas naftas kompānijām "Rosņeftj" un "Lukoil", kā iemeslu minot Krievijas diktatora Vladimira Putina atteikšanos izbeigt karu Ukrainā.
Tramps ir aicinājis Eiropas valstis izbeigt Krievijas naftas pirkšanu, kas finansē Krievijas kara mašinēriju, bet Orbāns izmantoja savu pirmo vizīti Baltajā namā kopš Trampa atgriešanās pie varas, lai panāktu izņēmumu Ungārijai.
Trampa un Orbāna tikšanās laikā, kurā viņi slavēja viens otru, Tramps sacīja, ka apsver iespēju noteikt izņēmumu Ungārijai, kura sava ģeogrāfiskā stāvokļa dēļ ir atkarīga no Krievijas naftas un gāzes piegādēm.
"Mēs to izskatām, jo tai ir ļoti grūti iegūt naftu un gāzi no citām teritorijām. Kā jūs zināt, viņiem nav tādas priekšrocības kā jūra," tiekoties ar Orbānu, žurnālistiem sacīja Tramps.
Orbāns Trampam paskaidroja, kādas sekas ungāru tautai un Ungārijas ekonomikai radītu tas, ja no Krievijas netiktu saņemta nafta un gāze.
"To mums piegādā cauruļvadi. Cauruļvads nav ideoloģisks vai politisks jautājums. Tā ir fiziska realitāte, jo mums nav ostu," klāstīja Orbāns.
Ungārijas ārlietu ministrs Pēters Sijārto pēc šīs tikšanās apgalvoja, ka Vašingtona ir noteikusi Ungārijai "pilnu un neierobežotu izņēmumu no sankcijām pret [Krievijas] naftu un gāzi".
Tomēr kāda Baltā nama amatpersona pavēstīja ziņu aģentūrai AFP, ka izņēmums noteikts tikai uz vienu gadu.
Savukārt Ungārija ir apņēmusies iegādāties ASV sašķidrināto dabasgāzi aptuveni 600 miljonu ASV dolāru vērtībā, sacīja amatpersona.