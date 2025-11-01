Orbāns uzbrūk Tuskam: karš izsūc Eiropas naudu, poļi ir noguruši
Ungārijas premjerministrs Viktors Orbāns apsūdzējis Polijas premjerministru Donaldu Tusku par uzbrukumiem Ungārijai.
“Viņa partija zaudēja prezidenta vēlēšanas, viņa valdība ir nestabila, un viņš pats turpina zaudēt. Kopā ar Manfredu Vēberu viņš ir kļuvis par vienu no Eiropas skaļākajiem kara kurinātājiem – taču viņa kara politika cieš neveiksmi: Ukraina izsūc Eiropas naudu, un poļi ir noguruši no kara. Viņš nevar mainīt kursu, jo ir pārvērtis Poliju par Briseles vasaļvalsti,” rakstīja Orbāns.
Viņš uzsvēra, ka Ungārija negrasās sekot Polijas valdības izvēlētajam ceļam. “Tagad, panikas pārņemts, viņš vajā savus politiskos oponentus un kritizē Ungārijas miera pozīciju, cenšoties novērst uzmanību no iekšējām problēmām. Tas ir ļoti skumji,” piebilda Orbāns.
Kā zināms, Ungārijas premjerministra Viktora Orbāna un Polijas premjerministra Donalda Tuska ārpolitikas pieejas būtiski atšķiras gan attiecībā uz Ukrainas karu, gan uz Eiropas Savienības politiku.
Orbāns konsekventi ieņem “neitrālu” pozīciju, aicinot uz pamieru un miera sarunām, vienlaikus kritizējot Eiropas sankcijas pret Krieviju un atsakoties piegādāt Ukrainai ieročus. Viņa retorikā bieži izskan, ka karš “izsmeļ Eiropas resursus” un ka Ungārijai jāpaliek “ārpus konflikta”.
Savukārt Tusks ir viena no stingrākajām pro-Ukrainas balsīm Eiropā, uzsverot, ka Ukrainas uzvara ir visas Eiropas drošības pamats. Viņš aktīvi atbalsta militāro un finansiālo palīdzību Kijivai, veicina ciešāku ES un NATO vienotību un ir asi kritizējis Orbāna tuvību Maskavai.