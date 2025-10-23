Budapeštā Orbāna un opozīcijas mītiņi pulcē tūkstošus
Ungārijas galvaspilsētā Budapeštā ceturtdien premjerministra Viktora Orbāna un opozīcijas atbalstītāju mītiņi pulcēja simtus tūkstošus cilvēku, politiskajiem konkurentiem cenšoties mobilizēt elektorātu pirms pavasarī gaidāmajām parlamenta vēlēšanām.
Ungārijā 23. oktobrī tiek pieminēta 1956. gada sacelšanās pret padomju marionešu valdību.
Orbāna atbalstītāji ceturtdienas rītā pulcējās uz Donavas tilta un tad devās gājienā uz Ungārijas parlamenta ēku. Organizatori to dēvēja par "miera gājienu".
Dalībnieki skandēja lozungus, atbalstot Orbānu un viņa vēstījumu, ka ārvalstu varas rada riskus Ungārijai un ka tā tiešā veidā var tikt ierauta Krievijas-Ukrainas karā.
Gājiena priekšgalā uz liela transparenta bija uzraksts - "Mēs negribam mirt par Ukrainu".
Noslēgumā Orbāns pie parlamenta uzrunāja atbalstītājus.
Runā bija jaušama naidīga attieksme gan pret Ukrainu, gan pret Eiropas Savienību (ES). Orbāns pārmeta Kijivas atbalstītājiem Eiropā, ka tie ievilkuši ES karā un ir gatavi "sūtīt citus mirt".
Vēlāk opozīcijas līdera Pētera Maģara atbalstītāji pulcējās mītiņā Budapeštas centra laukumā - gan lai protestētu pret valdību, gan paustu atbalstu Maģaram un viņa Cieņas un brīvības partijai ("Tisza").
Mītiņā skanēja kā protesta saukļi pret valdību, tā arī "krievi, ejiet mājās" - sauklis no 1956. gada sacelšanās un mūsdienu norāde uz Orbāna draudzīgumu pret Maskavu.
Ceturtdien notikušais mītiņu duelis tiek uzskatīts par barometru tam, kura politiķa kampaņas enerģija, tuvojoties vēlēšanām, ir lielāka.
Aptaujās Orbāna nometne šobrīd no Maģara centriski labējās partijas atpaliek.