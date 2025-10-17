Putins un Orbāns apsprieduši gaidāmo tikšanos ar Trampu
Krievijas diktators Vladimirs Putins un Ungārijas premjerministrs Viktors Orbāns telefoniski sazinājušies pēc tam, kad ceturtdien Putina un ASV prezidenta Donalda Trampa saruna noslēdzās ar vienošanos tikties Budapeštā.
Informācija par Putina un Orbāna sarunu nav plaša. Krievijas propagandas aģentūra TASS, atsaucoties uz Kremli, ziņoja, ka Putins Orbānam stāstījis par savu sarunu ar ASV prezidentu.
Savukārt Orbāns sociālajā tīklā "Facebook" rakstīja, ka gatavošanās sanāksmei Budapeštā "lieliem soļiem virzās uz priekšu".
Joprojām nav skaidrs, vai Eiropas ierobežojumi Krievijas lidmašīnu pārlidojumiem pār Eiropas Savienības (ES) valstīm radīs problēmas Putina lidojumam uz Ungāriju. Neviens no iespējamajiem Putina maršrutiem neizvairīsies no nonākšanas kādas ES valsts gaisa telpā.
Ungārijas ārlietu ministrs Pēters Sijārto piektdien paziņoja, ka viņa valsts nodrošinās Krievijas līdera pārlidojumu uz sarunām. "Nav nepieciešamas nekādas konsultācijas ne ar vienu, mēs esam suverēna valsts. Mēs viņu uzņemsim ar cieņu, uzņemsim un nodrošināsim visus apstākļus sarunām ar ASV prezidentu," ministrs teica aģentūrai "Reuters".
Vēl viena formāla problēma ir Putina aizturēšanas orderis, ko Starptautiskā Krimināltiesa (SKT) izdeva 2023. gadā. Tomēr Ungārija jau ir paziņojusi par savu nodomu izstāties no SKT un uzaicinājusi vizītē Izraēlas premjerministru Benjaminu Netanjahu, uz kuru attiecas līdzīgs aizturēšanas orderis.
Jau rakstīts, ka Baltajā namā Vašingtonā piektdien gaidāma Trampa un Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska tikšanās. Savukārt ceturtdien notika ASV prezidenta telefonsaruna ar Putinu, pēc kuras Tramps paziņoja, ka gatavojas tikties ar Krievijas diktatoru.
Konkrētu iespējamās tikšanās datumu Tramps neminēja, taču paziņoja, ka sarunas laikā esot panākts "liels progress". Sociālās saziņas vietnēs viņš izteicās, ka tikšanās Budapeštā ļaušot noskaidrot, vai "vai mēs varam izbeigt šo bēdīgo karu starp Krieviju un Ukrainu".