"Ungāru tauta negrib karu!" Orbāns sāk parakstu vākšanu pret "Briseles kara plānu"
Ungārijas premjerministrs Viktors Orbāns paziņojis, ka sāk parakstu vākšanu pret "Briseles kara plānu" un Ukrainas atbalstīšanu cīņā pret Krievijas agresiju.
Savā "Facebook" lapā Orbāns apgalvo, ka "stāvam uz karsta rudens sliekšņa," jo Eiropa arvien straujāk tuvojas karam.
"Pirms dažām nedēļām Kopenhāgenā iepazīstināja ar Briseles kara plānu. Eiropa maksā, ukraiņi karo, bet Krievija, galu galā, novājinās," raksta Ungārijas premjers. "Cik tas maksās un cik ilgi turpināsies, mums nepavēstīja."
Viņš piebildis, ka vēl Dānijā paziņojis - Budapešta to nevēlas.
Kopš tā brīža pret Ungāriju esot izvērsta kampaņa, kurā tiek izmantots "plašs arsenāls"- apsūdzības spiegošanā, skandāli ar viltus ziņām un juridiskas manipulācijas, apgalvo Orbāns.
"Mēs nevaram stāvēt ar nolaistām rokām. Nepieciešams no jauna parādīt, ka ungāru tauta negrib karu. Tāpēc šodien sākam parakstu vākšanu pret Briseles kara plāniem. Mēs būsim katrā pilsētā, katrā ciemā, tāpēc, ka šobrīd mums vajadzīgs katrs miermīlīgais ungārs," paziņojis premjers.