Tramps: “Krievija vēl nevēlas apstāties”, Orbāns piebilst - “Ukrainas uzvara būtu brīnums”
ASV prezidents Donalds Tramps un Ungārijas premjerministrs Viktors Orbāns piektdien tikās Baltajā namā, pārrunājot kara Ukrainā nākotni, attiecības ar Krieviju un enerģētikas jautājumus. Abi līderi pauda pārliecību, ka karš ir jāpārtrauc, taču viņu skatījums uz notiekošo un Rietumu rīcību būtiski atšķiras no oficiālās Vašingtonas un Briseles pozīcijas.
Tramps skaidroja, ka iepriekš plānotā tikšanās ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu Budapeštā ir atcelta, jo viņš neesot redzējis iespēju panākt būtisku progresu miera sarunās. “Pamatproblēma ir tā, ka viņi vienkārši vēl nevēlas apstāties,” sacīja Tramps. “Domāju, ka galu galā viņi apstāsies – šis karš Krievijai ļoti dārgi izmaksā. Protams, arī abām valstīm kopumā.”
Viņš atkārtoja savu bieži pausto pārliecību, ka Krievijas iebrukums Ukrainā nebūtu noticis, ja viņš tolaik būtu bijis ASV prezidents. “Tas notika pie Baidena,” viņš piebilda.
Orbāns, kurš tiek uzskatīts par Putinam vistuvāko sabiedroto Eiropā, atbalstīja Trampa viedokli. “Nav šaubu – ja Tramps būtu ASV prezidents, kara nebūtu,” sacīja Ungārijas premjerministrs.
Abi līderi sarunā vienojās, ka karš drīzumā varētu beigties, ja tiktu panākta vienošanās par miera iniciatīvām. Orbāns piebilda, ka viņam esot “dažas idejas”, kā to panākt, un tās viņš prezentējis Trampam tikšanās laikā.
Orbāns pauda pārliecību, ka konflikta iznākums ir atkarīgs no Rietumu vienotības, taču kritizēja Briseli par “atšķirīgu pieeju karam”. “Problēma ir tā, ka prezidents dara milzīgus, pozitīvus centienus Eiropas labā, bet Briseles un Eiropas politiķu pieeja atšķiras. Tikai ASV un mazā Ungārija Eiropā ir pro-miera valdības,” sacīja Orbāns.
Premjerministrs piebilda, ka “pārējās valdības vēlas turpināt karu, jo uzskata, ka Ukraina var uzvarēt”. Kad Tramps viņam jautāja, vai viņš tic Ukrainas uzvarai, Orbāns atbildēja: “Ziniet, brīnums var notikt.” “Jā, tieši tā,” piebilda Tramps ar smaidu.
Preses konferencē Trampam tika uzdots jautājums arī par iespējamo izņēmumu Ungārijai Krievijas naftas iegādē.
Kā zināms, ASV prezidents aicina Eiropu atteikties no atkarības no Krievijas energoresursiem, taču Budapešta iebilst pret Eiropas Komisijas plānu līdz 2027. gadam pilnībā pārtraukt Krievijas gāzes un naftas importu.
“Mēs to apsveram,” sacīja Tramps. “Ungārijai ir ļoti grūti iegūt naftu un gāzi no citām teritorijām – viņiem nav pieejas jūrai, nav ostu, tāpēc situācija ir sarežģīta. Taču daudzas citas Eiropas valstis, kurām šādu problēmu nav, joprojām pērk daudz naftas un gāzes no Krievijas – un mani tas ļoti satrauc.”
Gan Tramps, gan Orbāns uzsvēra, ka viņu mērķis ir panākt miera atjaunošanu Ukrainā, nevis turpināt bruņotu konfrontāciju. Viņi pozicionē sevi kā alternatīvu Rietumu “kara noguruma” politikai, kas, pēc viņu teiktā, tikai pagarina konfliktu.
Tomēr abu līderu izteikumi izraisījuši bažas Rietumos, kur daudzi politiķi uzskata, ka šāda retorika atbilst Krievijas interesēm un vājina Ukrainas pozīcijas.
Tikmēr Tramps atzina, ka viņš vēlētos tikties ar Putinu Budapeštā “piemērotākā brīdī”, kad sarunas par mieru varētu dot reālu rezultātu.