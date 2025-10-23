Ungārijā gaidāmas plašas demonstrācijas - kamēr daļa iedzīvotāju protestēs pret premjerministra Orbāna politiku, daļa plāno viņu atbalstīt
Ungārijā šodien plānoti plaši valdības opozīcijas un tās atbalstītāju mītiņi, abām pusēm cenšoties nostiprināt savas pozīcijas pirms parlamenta vēlēšanām nākamgad aprīlī.
Ungārijas premjerministra Viktora Orbāna valdības atbalstītāji pulcēsies parkā Budapeštā, lai pa tiltu pāri Donavai dotos uz parlamentu, kur plānota Orbāna uzruna. Vienlaikus Budapeštā paredzēta opozīcijas atbalstītāju demonstrācija, ko organizē Orbāna lielākais konkurents Pēters Maģars. Arī viņš gatavojas uzrunāt savus atbalstītājus.
Maģara vadītā centriski labējā Cieņas un brīvības partija ("Tisza") vairumā aptauju apsteidz Orbāna partiju "Fidesz".
Mītiņi sakrīt ar Ungārijas valsts svētkiem, kuros tiek pieminēta 1956. gada sacelšanās pret padomju staļinisko režīmu, kas sākās 23. oktobrī. 4. novembrī Maskava sacelšanos apspieda, bet Ungārija padomju kontroles zonā palika līdz 1990. gadam.
Pēc Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā 2022. gada februārī Orbāna valdība joprojām uztur labas attiecības ar Kremli un vairākkārt mēģinājusi novērst Eiropas Savienības (ES) sankciju piemērošanu Krievijai. Tajā pašā laikā pati Ungārija saņem no Eiropas Savienības vairāk naudas subsīdiju veidā, nekā iemaksā ES budžetā. Vienlaikus Ungārija gandrīz visu patērēto naftu un gāzi iepērk no Krievijas, un Orbāna valdība negrasās to mainīt.
Orbāns sevi pasniedz kā vidutāju, kura mērķis ir panākt mieru Ukrainā, un apsūdzējis ES, ka tās politika tikai veicinot karu. Viņš pratis savā labā izmantot arī plānoto Krievijas diktatora Vladimira Putina un ASV prezidenta Donalda Trampa tikšanos Ungārijā, kas gan tika atcelta.
Maģars, kas pēdējos mēnešos kļuvis arvien kritiskāks pret Putinu, atzinīgi vērtēja Trampa un Putina iespējamo samitu Budapeštā, uzsverot, ka miers nav tikai kampaņa sauklis viņa vadītajai partijai "Tisza". Tomēr viņš brīdināja, ka patiess miers ir iespējams tikai tad, ja visas iesaistītās puses respektē "valstu neatkarību un drošību".
Ungārijas ārlietu ministrs Pēters Sijārto otrdien sociālajā tīklā "Facebook" vainoja "prokara politisko eliti un tās medijus" par mēģinājumiem izjaukt Putina un Trampa samitu, izmantojot "noplūdes, viltus ziņu stāstus un paziņojumus, kuros apgalvots, ka samits nenotiks".