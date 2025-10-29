Beļģijā virs militārās bāzes manīti droni. Aizsardzības ministrs norāda, ka tos nelidināja amatieri
Šomēnes droni tika pamanīti arī netālu no militārā lidlauka Elsenbornā.
 Beļģijā virs militārās bāzes Luksemburgas provincē naktī pamanīti vairāki droni, trešdien apstiprinājis Beļģijas aizsardzības ministrs Teo Frankens.

Policija un izlūkdienesti veic izmeklēšanu. Frankens iepriekš apstiprināja mediju ziņoto, ka arī sestdienas naktī vairāki droni pārlidoja militārajai bāzei Maršanfamenā.

"Tas nebija amatieru darbs, bet tie bija prasmīgi dronu piloti," platformā "X" norādīja ministrs.

Viņš uzsvēra, ka Beļģijai steidzami jāiegādājas atbilstošs aprīkojums, lai novērstu šādus draudus.

Šomēnes droni tika pamanīti arī netālu no militārā lidlauka Elsenbornā.

