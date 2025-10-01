Nezināmi droni Vācijā izspiego militāros un enerģētikas objektus
2025. gada septembra beigās virs militārajiem un stratēģiskajiem objektiem Vācijas ziemeļos tika pamanīti daudzi aizdomīgi droni. Tagad secināts, ka to lidināšanās nav bijusi tik nekaitīga, kā tika uzskatīts iepriekš.
Nesen Vācijas ziemeļos ir atklāti masveida dronu lidojumi. Vācijas varas iestādes uzskata, ka kāds veica kritiskās infrastruktūras izlūkošanu, ziņo "Spiegel", atsaucoties uz iekšējo informāciju.
Saskaņā ar "Spiegel" ziņām, nezināmu dronu lidojumi pagājušajā nedēļā virs Šlēsvigas-Holšteinas federālās zemes Vācijā nebija tik nekaitīgi, kā tika uzskatīts iepriekš. Vācijas varas iestādes ir uzsākušas izmeklēšanu, jo ir pamats uzskatīt, ka nezināmie bezpilota lidaparāti veica kritiskās infrastruktūras izlūkošanu.
Turklāt aizdomīgi droni ir pamanīti Meklenburgas-Priekšpomerānijas federālajā zemē un Hamburgas apgabalā. Hamburgā nezināmi bezpilota lidaparāti atkārtoti lidoja virs elektrostacijas, vietējās parlamenta ēkas un naftas pārstrādes rūpnīcas.
Šlēsvigas-Holšteinas federālajā zemē droni pārbaudīja "Thyssenkrupp" koncerna rūpnīcu, kas ir Vācijas lielākais tērauda un metālapstrādes iekārtu ražotājs. Aizdomīgi droni lidoja arī virs Bundesvēra bāzes Zanicā, Meklenburgā-Priekšpomerānijā. Dienu vēlāk līdzīgs incidents notika netālu no jūras spēku objekta Rostokā.
2025. gada septembrī Skandināvijā tika pamanīti nezināmi bezpilota lidaparāti, kas izraisīja paniku. Droni lidoja virs Dānijas lidostām. Tā rezultātā Dānija uz laiku aizliedza civilo dronu lidojumus. Tika spekulēts, ka tie ir Krievijas droni (jo Krievijas droni iepriekš bija iebrukuši Polijā – red.), taču tas nav apstiprināts.