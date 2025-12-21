NATO ģenerālsekretārs: Putina nākamais karš var kļūt viņam liktenīgs
NATO ģenerālsekretārs Marks Rute brīdinājis, ka pašreizējā ģeopolitiskā situācija ir bīstamākā kopš Otrā pasaules kara beigām, uzsverot nepieciešamību steidzami nostiprināt Ukrainas aizsardzību, lai novērstu jaunu Krievijas agresiju arī pēc iespējamā miera..
Pēc viņa teiktā, sabiedroto mērķis ir nodrošināt, lai pēc miera vienošanās Ukraina nekad vairs nekļūtu par jauna Krievijas uzbrukuma upuri. “Putinam ir jāsaprot, ka jauns uzbrukums viņam būtu liktenīgs. Tam ir trīs līmeņi,” intervijā laikrakstam “Bild” sacīja Rute.
Pirmais līmenis ir Ukrainas Bruņotie spēki. Rite uzsvēra, ka Ukrainas armija jau šobrīd paveic gandrīz neiespējamo, taču tai jāpaliek spēcīgai arī pēc kara vai ilgstoša pamiera laikā.
Otrais līmenis ir tā dēvētā “labās gribas koalīcija”, kuru vada Francija un Apvienotā Karaliste, piedaloties arī Vācijai un citām valstīm. Tās uzdevums ir nodrošināt Ukrainu ar visu nepieciešamo, lai Kremlis pat neapsvērtu jauna uzbrukuma iespēju.
Trešais līmenis ir Amerikas Savienotās Valstis. Sabiedrotie pašlaik strādā pie tā, lai šos trīs elementus apvienotu vienotā sistēmā un skaidri signalizētu, ka Ukraina vairs nebūs viegls mērķis.
Rute arī neizslēdza Eiropas miera uzturētāju izvietošanu pēc pamiera noslēgšanas. Pēc viņa teiktā, vairākas valstis jau ir paudušas gatavību nosūtīt savus karavīrus.
Pašlaik tiek izstrādāta arī “labās gribas koalīcijas” koncepcija, kas paredzētu darbības uz sauszemes, gaisā un jūrā.