Ilzes Aizsilnieces dzimšanas dienā viņas vīrs Jānis Jenzis dalās siltās pārdomās. "Mums tevis pietrūkst..."
Šī gada 11. maijā mūžībā devās Latvijas ārstu biedrības prezidente Ilze Aizsilniece. Svētdien, 21. decembrī, kad viņa būtu svinējusi savu 59 dzimšanas dienu, Ilzes vīrs Jānis Jenzis veltījis sievai sirsnīgus vārdus.
"Mīļo Ilzīt, šodien ir pirmā Tava dzimšanas diena bez Tevis un pēc trim dienām pirmie Ziemassvētki mums diviem vien. Augam, mācāmies, ceļojam, bet mums Tevis pietrūkst. Un ne tikai mums, tik daudziem cilvēkiem Tevis pietrūkst. Pietrūkst Tava vieduma, padoma, ideju, jaudas, beznosacījumu cilvēku mīlestības. Mēs jūtam, ka Tu mūs pieskati un sūtām siltas domas pretī. Lai Tev viss tur augšā ir gaiši un labi!" vietnē "Facebook" norāda Jenzis.
Jenzis un Aizsilniece apprecējās 2015. gadā, viņu laulībā dzimusi meita Anna. Latvijas Ārstu biedrības prezidente, ģimenes ārste, homeopāte Ilze Aizsilniece mūžibā devās 11. maijā. 1966. gadā dzimusī Aizsilniece strādāja kā ģimenes ārste un homeopāte. Viņa izglītību ieguva Latvijas Medicīnas akadēmijā, kā arī studēja Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē un Londonā apguva veselības sistēmas vadību. 2016. gadā viņa pagodināta ar Latvijas Ārstu biedrības apbalvojumu par mūža ieguldījumu.
"Viņas dzīve bija veltīta cilvēkiem, ārsta aicinājumam un Latvijas veselības aprūpes stiprināšanai. Ar profesionālu pārliecību, cilvēcību un atbildību viņa iedvesmoja kolēģus, pacientus un visus, kas ar viņu sadarbojās. Viņas darbi un vērtības paliks dzīvas gan ārstu, gan pacientu atmiņā," iepriekš vēstīja Latvijas ārstu biedrība.