Lietuvā radušās aizdomas, ka valsts gaisa telpā varētu būt ielidojuši Krievijas droni
Bijušais Lietuvas Seima priekšsēdētājs Sauļus Skvernelis paziņojis, ka tuvākajā laikā Nacionālās drošības un aizsardzības komiteja vērtēs iespējamo incidentu ar Krievijas droniem. Tas attiecas uz pagājušās nedēļas notikumiem, kad desmitiem dronu ielidoja Polijas gaisa telpā, un pastāv jautājums, vai tie nav šķērsojuši arī Lietuvas robežu, raksta Lsm.lv.
Skvernelis atsaucās uz vācu medija "Bild" ziņoto par iespējamu Krievijas dronu parādīšanos Lietuvā. Viņš norādīja, ka uzticas Lietuvas bruņotajiem spēkiem un atbildīgajām institūcijām, tomēr pauž bažas, ka politiķi varētu slēpt sabiedrībai būtisku informāciju.
Viņš arī piebilda, ka gadījumā, ja tiks pierādīts informācijas slēpšanas fakts, atbildība būs jāuzņemas aizsardzības ministrei Dovilei Šakalienei. Skvernelis kritizēja praksi, kad, pēc viņa domām, armija spiesta klusēt vai noliedz atsevišķus faktus ministres norādījumu dēļ.
“Es atsaucos nevis uz dzelteno presi, bet uz cienījamu sabiedrotās valsts mediju, kas šo informāciju publicēja. Armija to noliedza, taču mēs zinām, ka nereti informācija tiek dozēta, lai neciestu ministres tēls,” Skvernelis sacīja intervijā Lietuvas sabiedriskajam medijam LRT.