"Ryanair" izpilddirektors Maikls Olīrijs.
Pasaulē
Šodien 14:16
"Ryanair" vadītājs aicina ES notriekt Krievijas bezpilota lidaparātus Eiropas gaisa telpā
"Ryanair" izpilddirektors Maikls Olīrijs kritizēja Eiropas Savienību (ES) par to, ka tā nespēj pasargāt Eiropas lidostas, un sacīja, ka droni, kas traucē gaisa satiksmi, būtu jānotriec, ziņo "Politico".
“Kapēc mēs šos dronus nenotriecam?” vaicāja Olīrijs. “Mūsu darbība tika traucēta pirms trim nedēļām, kad droni pārlidoja Poliju, un Polijas lidostas tika slēgtas uz četrām stundām.” Viņš atgādināja, ka līdzīga situācija notika pagājušajā nedēļā Dānijā.
“Tas rada traucējumus, un mēs aicinām rīkoties,” uzsvēra aviokompānijas izpilddirektors.
Vienlaikus Olīrijs izteica skepsi par ideju par “dronu sienu”, ko ES līderi plāno apspriest Kopenhāgenas samitā, sakot, ka tā ir neefektīva.
“Es nedomāju, ka dronu siena vispār darbojas. Vai jūs tiešām domājat, ka krievi nevar palaist dronu no Polijas teritorijas?” teica Olīrijs.