Diskusiju vairs nebūs: Polijas premjers Donalds Tusks paziņo, ka bruņotie spēki notrieks jebko, kas pārkāps Polijas robežu
Polija ir gatava notriekt jebkurus lidojošus objektus, kas pārkāpj tās gaisa telpu, pirmdien paziņoja Polijas premjerministrs Donalds Tusks.
„Es vēlos skaidri paziņot. Mēs bez jebkādām diskusijām pieņemsim lēmumu notriekt objektus, ja tie pārkāps mūsu teritoriju. Šeit nav par ko diskutēt,” medijam "Polskie Radio" paziņoja premjerministrs.
Tusks arī piebilda, ka gadījumā, ja nav acīmredzama Polijas gaisa telpas pārkāpuma, Varšava „divreiz padomās, pirms pieņemt jebkādus lēmumus, kas var izraisīt ļoti asas konflikta fāzes”. Kā piemēru viņš minēja incidentu, kas notika pagājušajā nedēļā, kad divi Krievijas iznīcinātāji veica ļoti zemu pārlidojumu pāri Baltijas jūrā esošajai Polijas platformai "Petrobaltic".
„Mums ir jābūt 100% pārliecinātiem, ka sabiedrotie attieksies uz to tāpat kā mēs. Un, ja konflikts nonāks līdz tiešai konfrontācijai, mēs nepaliksim vieni,” piebilda Tusks. Incidents pie platformas notika 19. septembrī. Reaģējot uz draudiem, ko Krievijas bezpilota lidaparāti Polijai rada, lidojot virs Ukrainas rietumiem, Polija jau iepriekš ir pacēlusi gaisā savus iznīcinātājus.
Iepriekš jau vēstīts, ka, reaģējot uz Krievijas aktivitātēm Rietumvalstu gaisa telpā, ir paziņots par operācijas „Austrumu sargs” (Eastern Sentry) uzsākšanu, lai pastiprinātu NATO alianses austrumu flanga aizsardzību. Tajā piedalās Apvienotā Karaliste, Vācija, Francija un Dānija.