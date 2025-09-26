Igaunija, Latvija, Lietuva, Polija un Somija virza “dronu mūra” projektu
Pārstāvji no Eiropas Savienības (ES) valstīm, kas atrodas tuvu Krievijai un Ukrainai, piektdien rīko sarunas par "dronu mūra" izveidi, lai pēc vairākiem pēdējā laikā pieredzētiem gaisa telpas pārkāpumiem stiprinātu aizsardzību.
Igaunija, Latvija, Lietuva, Polija un Somija strādājušas pie "dronu mūra" projekta, taču martā Eiropas Komisija (EK) noraidīja Igaunijas un Lietuvas kopīgo lūgumu piešķirt līdzekļus "mūra" izveidei.
Kopš tā laika Krievijas droni ES valstu gaisa telpā ielidojuši vairākkārt. Naktī uz 10.septembri Polijas gaisa telpā ielidoja vismaz 19 Krievijas droni, vairāki no tiem tika notriekti. Šonedēļ Dānijā tika slēgtas lidostas, jo to tuvumā tika pamanīti droni.
Piektdienas sarunas vada ES aizsardzības komisārs, bijušais Lietuvas premjerministrs Andrjus Kubiļus. Sanāksmē videokonferences režīmā piedalīsies minētās valstis, kā arī Bulgārijas, Dānijas, Rumānijas un Slovākijas amatpersonas. Būs arī Ukrainas un NATO pārstāvji.
Mērķis ir noskaidrot, kāds aprīkojums ir šo valstu rīcībā, lai cīnītos pret dronu iebrukumiem, kāds vēl varētu būt nepieciešams, lai novērstu nepilnības NATO austrumu flangā.
Kubiļus vēlas noskaidrot, kur varētu rast ES finansējumu, lai palīdzētu šiem centieniem.