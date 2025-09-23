"Mums jābūt gataviem visam" - Dānijas premjere nosauc dronus Kopenhāgenas lidostā par līdz šim nopietnāko draudu infrastruktūrai
Droni, kas traucēja Kopenhāgenas lidostas darbību, ir "līdz šim nopietnākais uzbrukums Dānijas kritiskajai infrastruktūrai", otrdien paziņojusi Dānijas premjerministre Mete Frederiksena.
"Tas liecina par laiku, kurā dzīvojam, un par to, kam mums kā sabiedrībai jābūt gataviem," premjeres teikto citē ziņu aģentūra Ritzau". "Protams, mēs neizslēdzam nevienu iespēju, kas aiz tā stāv," piebilda Frederiksena.
Šis incidents iekļaujas patlabanējā tendencē - nesen konstatētajiem dronu lidojumiem, gaisa telpas pārkāpumiem un kiberuzbrukumiem Eiropas lidostām, norādīja premjere.
Kopenhāgenas lidostā uz laiku tika apturētas pacelšanās un nosēšanās, pēc tam kad pirmdien vēlu vakarā lidlauka tuvumā tika pamanīti divi trīs droni. Vairāki lidojumi tika novirzīti.
Kopenhāgenas policijas izmeklētājs Jenss Jespersens otrdien preses konferencē atzina, ka, pamatojoties uz dronu skaitu un lielumu, kā arī incidenta laiku, varasiestādes uzskata, ka aiz tā, visticamāk, stāv nopietns spēlētājs.
Vainīgajam bija vajadzīgas prasmes, nodoms un instrumenti, lai veiktu operāciju, piebilda Jespersens.
Dānijas izlūkdienesta PET operāciju vadītājs Flemings Dreijers preses konferencē otrdien brīdināja, ka "Dānijā pastāv augsti sabotāžas draudi." "Iespējams, kāds ne vienmēr vēlas mums uzbrukt, bet drīzāk vēlas mums radīt stresu un redzēt, kā mēs reaģēsim," sacīja Dreijers.
Jau ziņots, ka Kopenhāgenas lidosta pirmdien tika slēgta pēc neidentificētu dronu konstatēšanas tās tuvumā, un aptuveni 15 avioreisi tika novirzīti uz citām lidostām.
Otrdienas rītā tika ziņots, ka dronu dēļ slēgta arī Norvēģijas galvaspilsētas Oslo lidosta.