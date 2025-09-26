Bijušajam FIB direktoram Džeimsam Komijam izvirzītas apsūdzības
Bijušajam ASV Federālā izmeklēšanas biroja (FIB) direktoram Džeimsam Komijam ceturtdien tika izvirzītas divas kriminālapsūdzības.
Tas notika dažas dienas pēc tam, kad ASV prezidents Donalds Tramps publiski aicināja ģenerālprokurori Pemu Bondi rīkoties pret Komiju un citiem, kurus Tramps uzskata par saviem ienaidniekiem.
Komijs tika apsūdzēts nepatiesu paziņojumu izteikšanā un tiesvedības traucēšanā saistībā ar viņa veikto izmeklēšanu par to, vai Krievija iejaukusies ASV prezidenta vēlēšanās 2016.gadā, kurās Tramps uzvarēja, un vai Trampam bijušas slepenas vienošanās ar Krievijas pārstāvjiem.
Tramps atzinīgi novērtēja apsūdzību izvirzīšanu, sakot, ka Komijs ir "viens no sliktākajiem cilvēkiem, ar kādiem jebkad saskārusies šī valsts".
Notiesāšanas gadījumā Komijam draud cietumsods līdz pieciem gadiem, informēja federālā prokurore Lindsija Heligena, kuru pirms dažām dienām iecēla Tramps. Viņa ir bijusī Trampa personīgā advokāte bez prokurora darba pieredzes.
"Neviens nestāv pāri likumam," sacīja Bondi Tieslietu ministrijas paziņojumā, ka Komijam izvirzītas apsūdzības par "nopietnu noziegumu" izdarīšanu.
"Iepriekšējā korumpētā vadība un viņu rokaspuiši pārāk ilgi padarīja par ieročiem federālās tiesībaizsardzības iestādes," sacīja tagadējais FIB direktors Kašs Patels.
"Šī tiesībaizsardzības iestāžu padarīšana par ieročiem bija viskliedzošākā Krievijgeitas (Russiagate) laikā," sacīja Patels, nosaucot to par "apkaunojošu vēstures nodaļu, ko mēs turpinām izmeklēt un atmaskot".
Heligena strādāja pie apsūdzību izvirzīšanas Komijam intensīva spiediena apstākļos, jo nākamajā otrdienā iestātos piecu gadu noilgums Komija sniegtajai liecībai ASV Kongresam, kas ir šīs lietas pamatā.
Heligena tika iecelta par ASV federālo prokurori Virdžīnijas Austrumu apgabalam pēc iepriekšējā prokurora Ērika Sīberta demisijas pagājušajā nedēļā. Sīberts pirms atkāpšanās esot pateicis Tieslietu ministrijas vadībai, ka nav pietiekamu pierādījumu, lai apsūdzētu Komiju vai Ņujorkas ģenerālprokurori Letišu Džeimsu.
Tramps 2017. gadā atbrīvoja Komiju no amata pēc tam, kad FIB direktors bija pretojies prezidenta centieniem panākt, ka tiek pārtraukta izmeklēšana pret Trampa bijušo nacionālās drošības padomnieku Maiklu Flinnu, kurš vēlāk atzina, ka melojis FIB par sarunām ar Krievijas vēstnieku.
Šīs atzīšanās rezultātā īpašā prokurora Roberta Millera izmeklēšanas komanda izvirzīja vienas no pirmajām apsūdzībām saistībā ar Krievijas kontaktiem ar Trampa priekšvēlēšanu kampaņas organizāciju.