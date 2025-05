Bijušais FIB šefs smiltīs atstāj mīklainu vēstījumu - Trampa komanda to uztver kā iespējamu aicinājumu nogalināt prezidentu

Pēc plašās ažiotāžas Komijs savu ierakstu ir dzēsis, paskaidrojot, ka "viņš nekad nav atbalstījis un neatbalstīs vardarbību". "Šodien es publicēju foto ar gliemežvākiem, ko ieraudzīju pludmalē. Man šķita, ka tas ir politisks vēstījums, tomēr es neapjautu, ka daži ļautiņi šos skaitļus saista ar vardarbību. Kad es attēlu publicēju, es nekad neiedomājos, ka foto var tikt tā uztverts, līdz ar to izlēmu to no savas sociālās platformas dzēst," norāda bijušais FIB priekšnieks.