ASV nodod Polijai ikoniskus ieročus, tāpat kā tas notika pirms Krievijas iebrukuma Ukrainā
Polijā pēc Krievijas uzbrukuma, izmantojot bezpilota lidaparātus, veidojas scenārijs, kas līdzīgs tam, kāds bija pirms Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā.
ASV turpina stiprināt savu NATO sabiedroto aizsardzības spējas, saskaroties ar Krievijas agresiju. ASV Valsts departaments ir apstiprinājis potenciālu "Javelin" prettanku raķešu pārdošanu Polijai aptuveni 780 miljonu ASV dolāru vērtībā.
Polija ir pieprasījusi 2506 FGM-148F "Javelin" raķetes un 253 "Javelin" vieglās vadības palaišanas vienības.
Tās ir tās pašas prettanku raķetes, kas ieguva plašu slavu Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā sākumā. Paketē ietilpst arī mācību raķešu maketi, rezerves daļas, akumulatoru dzesēšanas iekārtas, instrumentu komplekti, apmācības un tehniskā atbalsta pakalpojumi, kā arī transportēšana un ar to saistītā loģistika.
Pentagons norādīja, ka šī darījuma mērķis ir stiprināt valsts drošību, kam ir galvenā loma stabilitātes nodrošināšanā Eiropā. ASV armija apgalvo, ka arsenāla modernizācija uzlabos Polijas spēju cīnīties pret pašreizējiem un nākotnes draudiem, kā arī stiprinās tās potenciālu NATO kolektīvajā aizsardzībā.
"Javelin" piegādes lielā mērā ir simboliskas, ņemot vērā nesen notikušo Krievijas bezpilota lidaparātu atklāto uzbrukumu Polijai. Kad Krievija gatavojās pilna mēroga karam pret Ukrainu, Vašingtona arī nodeva šīs sistēmas Kijivai, un pirmajās kauju dienās tās sniedza lielu palīdzību Ukrainas aizstāvjiem.