Tramps: Krievijas dronu ielidošana Polijas teritorijā, iespējams, bija kļūda
Amerikas Savienoto Valstu (ASV) prezidents Donalds Tramps izteicies, ka Krievijas dronu ielidošana Polijas teritorijā, iespējams, bijusi tikai kļūda.
"Iespējams, tā bija kļūda, bet, neskatoties uz to, es neesmu apmierināts ar to, kas saistīts ar visu šo situāciju. Bet cerams, ka tas viss beigsies," ceturtdien Baltajā namā sacīja Tramps, atbildot uz žurnālistu jautājumiem, kāda ir viņa reakcija uz Krievijas bezpilota lidaparātu ielaušanos Polijas gaisa telpā. Prezidenta sacīto citēja aģentūra "Bloomberg". Viņš uzsvēra, ka "viņam šīs situācija nepatīk" un piebilda, ka viņš "nosodīs Krieviju" pat par tuvošanos šai robežai.
Jau ziņots, ka naktī uz trešdienu Polijas gaisa telpā ielauzās vairāki Krievijas raidītie "Shahed" droni, no kuriem tie, kas radīja tiešus draudus, tika notriekti. Tā bija pirmā reize, kad Krievijas droni tika notriekti virs NATO teritorijas.
Polijas ārlietu ministrs Radoslavs Sikorskis trešdien uzsvēra, ka notikušais nebija nejaušība. "Kad to dara viens vai divi droni, iespējams, ka tā bijusi tehniska kļūme," norādīja ministrs. "Taču, kā jau teicu, šoreiz tie bija 19 [gaisa telpas] pārkāpumi, un vienkārši nav iedomājams, ka tā bijusi nejaušība."
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis uzreiz pēc notikušā pauda, ka notikumu par netīšu varētu uzskatīt tādā gadījumā, ja Polijā būtu ielidojis tikai viens Krievijas raidītais drons, bet šajā gadījumā tie esot bijuši vismaz astoņi.
Bet ASV senators Diks Durbins sacīja, ka atkārtoti NATO gaisa telpas pārkāpumi no Krievijas puses liecina par to, ka "Vladimirs Putins pārbauda mūsu apņēmību aizsargāt Poliju un Baltijas valstis". Viņš uzsvēra, ka šīs Krievijas provokācijas nedrīkst ignorēt.