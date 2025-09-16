Parlamentārais sekretārs Uršuļskis: Krievijas dronu ielidošana ES gaisa telpas pierāda, ka ir svarīgi stiprināt bloka austrumu robežu
Šī brīža ģeopolitiskā situācija, it sevišķi Krievijas dronu veiktie Polijas gaisa telpas pārkāpumi, demonstrē, ka Ukrainai ir centrāla loma Eiropas drošības nākotnes nodrošināšanai un ir svarīgi stiprināt ES Austrumu robežu, piedaloties Eiropas Savienības (ES) Vispārējo lietu padomes sanāksmē norādīja Ārlietu ministrijas parlamentārais sekretārs Artjoms Uršuļskis.
Jau ziņots, ka naktī uz 10. septembri Polijas gaisa telpā ielauzās vairāki krievu uzbrukuma lidroboti, no kuriem tie, kas radīja tiešus draudus, tika notriekti. Polijas premjerministrs Donalds Tusks pavēstīja, ka valsts gaisa telpa pārkāpta 19 reizes un ka notriekti vismaz trīs lidroboti.
Ārlietu ministrija aģentūru LETA informē, ka sanāksme notika Briselē un tās laikā notika diskusija par šī gada 23.oktobra un 24.oktobra Eiropadomes sanāksmes darba kārtības projektu, kā arī par Eiropas Komisijas 2026.gada darba programmu. Ikgadējā tiesiskuma dialogā norisinājās viedokļu apmaiņa par tiesiskuma situāciju ES un četrās ES kandidātvalstīs - Albānijā, Ziemeļmaķedonijā, Melnkalnē un Serbijā.
Diskusijā par oktobra Eiropadomi parlamentārais sekretārs uzsvēra, ka pašlaik nedrīkst mainīt stingro nostāju - ir jāturpina visaptverošs atbalsts Ukrainai, kā arī jāpalielina spiediens uz Krieviju, kā arī jābūt vēl ambiciozākiem un jāstiprina sankcijas un tarifi pret Krieviju un Baltkrieviju.
Runājot par ES konkurētspēju, Uršuļskis aicināja mazināt administratīvo slogu ES, it īpaši maziem un vidējiem uzņēmumiem, augsto tehnoloģiju un jaunuzņēmumiem.
Parlamentārais sekretārs pauda atbalstu Eiropas komisijas 2026.gadā darba programmai, uzsverot nepieciešamību būt ambicioziem, izlēmīgiem un vienotiem, ņemot vērā ģeopolitisko situāciju. Kā būtiskāko Latvija uzsvēra ES drošības un aizsardzības stiprināšanu, visa veida atbalstu Ukrainai, kā arī ES konkurētspējas veicināšanu.
Diskusijā par tiesiskuma situāciju ES Uršuļskis uzsvēra ikgadējā tiesiskuma dialoga nozīmi, kā arī atzinīgi novērtēja lielāko progresu sasniegušo ES kandidātvalstu iekļaušanu tiesiskuma ziņojuma procesā.
Jau vēstīts, ka, reaģējot uz Krievijas lidrobotu ielaušanos Polijas gaisa telpā, NATO nākusi klajā ar iniciatīvu alianses austrumu flangā esošo dalībvalstu aizsardzības stiprināšanai, pagājušo piektdien paziņoja NATO ģenerālsekretārs Marks Rite.