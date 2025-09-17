Zelenskis: Krievijas dronu ielidošana Polijā ir Putina tests NATO
Pēc Krievijas dronu ielidošanas Polijas teritorijā Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis norādījis, ka šie incidenti ir apzināts Krievijas diktatora Vladimira Putina sūtīts signāls Eiropai.
“Viņš testē NATO,” sacīja Zelenskis. “Viņš grib redzēt, kam NATO ir gatava, ko tā spēj gan diplomātiski, gan politiski, un kā uz to reaģēs vietējie iedzīvotāji.”
“Turklāt, manuprāt, cits vēstījums, ko viņi sūta, ir – “nemēģiniet dot Ukrainai papildu pretgaisa aizsardzības sistēmas, jo tās pašiem vēl var būt nepieciešamas,” intervijā “Sky News” izteicās Ukrainas līderis.
Pirms nedēļas, kā zināms, naktī uz trešdienu Polijas gaisa telpā ielauzās vairāki Krievijas uzbrukuma lidroboti, no kuriem tie, kas radīja tiešus draudus, tika notriekti. Vēlāk Polijas premjerministrs Donalds Tusks pavēstīja, ka valsts gaisa telpa pārkāpta 19 reizes un ka notriekti vismaz trīs lidroboti.
Reaģējot uz Krievijas lidrobotu ielaušanos Polijas gaisa telpā, NATO nākusi klajā ar iniciatīvu alianses austrumu flangā esošo dalībvalstu aizsardzības stiprināšanai.