Kriptovalūtu tirgus kritums - Bitcoin, Ethereum, Solana
Uzziniet, kāpēc Bitcoin un citu vadošo kriptovalūtu cenas krītas un kāpēc daži investori krīzes laikā izvēlas jauno Layer-2 projektu Bitcoin Hyper.
Kriptovalūtu tirgus kritums: šeit ir iemesls, kāpēc Bitcoin, ETH, SOL, ZEC un citi altkoini krīt
Kriptovalūtu tirgus krīze turpinās novembrī, globālajam tirgus apjomam mēnesī samazinoties no 4,28 triljoniem dolāru līdz 6 mēnešu zemākajam līmenim – 3,27 triljoniem dolāru. Bitcoin un Ethereum cenas tagad ir kritušās par 23 % un 36 % no to maksimālās vērtības. Tirdzniecības dalībnieki prognozē ''altcoin'' vērtības turpmāku kritumu, jo JPMorgan paredz BTC atbalstu 94 000 dolāru līmenī.
Kriptovalūtu tirgus baiļu un alkatības indekss šodien turpināja kristies līdz 15 punktiem, kas liecina par investoru pesimistiskajām noskaņām un iespējamu turpmāku kriptovalūtu cenu kritumu.
Populārākās un pieprasītākās alternatīvās kriptovalūtas XRP, Binance Coin (BNB), Solana (SOL), Cardano (ADA), Zcash (ZEC) un AI monētas pēdējās 24 stundās ir zaudējušas 5–12 % no savas vērtības. Mēmu monētas, tostarp Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) un Pepe Coin (PEPE), turpināja zaudēt iepriekš sasniegto pieaugumu, un PEPE tagad ir samazinājusies par 80 % kopš gada sākuma (YTD).
Paralēli izpārdošanai pieaug interese par jaunu tendenci: Bitcoin Hyper, uz Bitcoin balstītu 2. slāni, kura mērķis ir sasniegt Solana ātrumu, vienlaikus saglabājot BTC drošību. $HYPER tokenu ICO jau ir piesaistījusi aptuveni 27,5 miljonus dolāru, liecinot par spēcīgu pieprasījumu pēc mērogojamas Bitcoin infrastruktūras.
Kriptovalūtu tirgus kritums makroekonomiskās nestabilitātes dēļ
ASV prezidents Donalds Tramps parakstīja likumu, ar ko pēc 43 dienām tika izbeigta ilgākā valdības darbības pārtraukšana. Tomēr Baltais nams apstiprināja, ka oktobra patēriņa cenu indeksa (CPI) un nodarbinātības dati netiks publicēti.
Turklāt Federālo rezervju sistēmas (FED) amatpersonas, piemēram, Nīls Kaškari, brīdināja par inflācijas pieaugumu valdības darbības pārtraukšanas laikā. Tas izraisīja satraukumu par ekonomisko situāciju, un tirgi ierobežoja prognozes par FED procentu likmes samazināšanu decembrī.
CME FedWatch rīks tagad rāda, ka iespējamība, ka Federālo rezervju sistēma samazinās procentu likmes vēl par 25 bāzes punktiem, ir samazinājusies no 62,9 % līdz 52,1 %. Tas atbilst Federālo rezervju sistēmas priekšsēdētāja Džeroma Pauela piesardzīgajai nostājai, kas pagājušajā mēnesī izraisīja bažas par kriptovalūtu tirgus sabrukumu.
ASV dolāra indekss (DXY) piektdien samazinājās līdz 99, kas ir otrais nedēļas kritums pēc kārtas. Turklāt 10 gadu Valsts kases vērtspapīru ienesīgums paliek tuvu 4,1 % pēc straujā krituma iepriekšējās sesijās.
4,7 miljardu dolāru vērtas BTC un ETH opcijas termiņa beigas
Šodienas 4,7 miljardu dolāru vērtu kriptovalūtu opciju termiņa beigas vēl vairāk pasliktināja tirdzniecības apjomus un izraisīja vēl dziļāku kriptovalūtu tirgus krīzi. Šodien Deribit biržā beigsies vairāk nekā 41 tūkstoša BTC opciju ar nominālo vērtību 4 miljardi dolāru. ''Put-call'' attiecība ir 0,7, un maksimālā zaudējumu cena ir 105 tūkstoši dolāru.
Pēdējās 24 stundās ''put'' apjoms ir pārsniedzis ''call'' apjomu, un ''put/call'' attiecība ir 1,10. Tas liecina, ka tirgotāji veic riska ierobežošanu, lai kompensētu zaudējumus, paredzot, ka BTC cena kritīsies zem 95 000 dolāriem.
Turklāt šodien beigsies vairāk nekā 233 000 ETH opciju ar nominālo vērtību gandrīz 738 miljonu dolāru apmērā, ''put-call'' attiecība ir 0,68. ''Put'' apjoms pēdējās 24 stundās ir dubultojies, bet joprojām ir zems salīdzinājumā ar vairāk nekā 99 000 ''call'' apjomu. ''Put-call'' attiecība ir 0,91, kas apstiprina opciju tirgotāju pesimistiskās noskaņas.
Turklāt maksimālais “sāpīguma punkts” ir 3500 dolāri, kas ir ievērojami virs pašreizējās tirgus cenas 3175 dolāriem. Tirgotāji pat atver ''put'' opcijas, kas paredz ETH cenu zem 3000 dolāriem tuvākajās dienās.
Bitcoin un Ethereum ETF izplūde
Spot Bitcoin ETF un Ethereum ETF turpina reģistrēt izplūdes. Iestādes, visticamāk, pāriet uz Solana un XRP. Canary XRP ETF (XRPC) debijas brīdī reģistrēja rekordaugstu 59 miljonu un 245 miljonu dolāru ieplūdi.
Saskaņā ar Farside Investors datiem, Bitcoin ETF reģistrēja 866,7 miljonu dolāru neto izplūdi. BlackRock IBIT un Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF reģistrēja 256,6 miljonu un 318,2 miljonu dolāru izplūdi pesimistisko noskaņojumu apstākļos.
Tikmēr citi, piemēram, Fidelity, Bitwise, Invesco, Ark 21Shares un GBTC, arī piedzīvoja masveida izplūdes. Tas liecina par institucionālo investoru intereses masveida samazināšanos.
Tikmēr spot Ethereum ETF piedzīvoja 259,6 miljonu dolāru neto izplūdes, kas bija trešā izplūdes diena pēc kārtas. BlackRock ETHA bija līderis ar 137,3 miljoniem dolāru. Ethereum īsās pozīcijas saglabāja savu prasmīgo lēmumu, kamēr plašāka kriptovalūtu tendence palika stingri lejupvērsta.
Kriptovalūtu tirgus sabrukums, jo LTH un vaļi turpināja fiksēt peļņu
Kā ziņoja CoinGape, ilgtermiņa turētāji (LTH) un vaļi bija pārliecināti par BTC maksimumu oktobrī. Vēsturiski BTC sasniedza augstāko punktu 12–18 mēnešus pēc samazināšanās uz pusi, un buļļu tirgus sasniedza augstāko punktu apmēram 1060–1070 dienu laikā, un šis modelis saglabājās arī šogad.
Coinglass dati atklāja, ka kriptovalūtu likvidācijas apjoms pārsniedza 1,1 miljardu dolāru, un pēdējās 24 stundās tika likvidēti 237 tūkstoši tirgotāju. Lielākais atsevišķais likvidācijas rīkojums atkal notika kriptovalūtu biržā HTX. Vienā darījumā tika pārdots BTCUSDT 44,29 miljonu dolāru vērtībā.
Jāatzīmē, ka tika iznīcināti vairāk nekā 900 miljoni dolāru garās pozīcijās un 200 miljoni dolāru īsās pozīcijās, un lielāko daļu šo likvidāciju cieta populārākās kriptovalūtas ar augstu beta koeficientu, tostarp ETH, SOL, XRP, ZEC, DOGE, XPL, HYPE, BNB, PUMP un ADA.
Kriptovalūtu likvidāciju stundas grafiks atklāja, ka pirms dažām stundām tika likvidētas garās pozīcijas 300 miljonu dolāru vērtībā, izraisot kriptovalūtu tirgus sabrukumu.
BTC cena šodien kritās par vairāk nekā 5 % līdz 96 840 dienas zemākajam līmenim. Savukārt ETH cena kritās par 10 % līdz 3112 dolāriem, un XRP korekcija bija 8 % līdz 2,28 dolāriem. Kriptovalūtu tirgus sabrukums neuzrāda pazīmes par palēnināšanos, jo eksperti prognozē turpmāku kriptovalūtu cenu kritumu.
ZEC cena samazinājās par 4 % līdz 485,20 dolāriem, korekcija par 40 % no ATH pēc masveida 1000 % paraboliskā kāpuma. Arturs Heiss apgalvoja, ka viņš pirks vairāk pie kritumiem, lai sasniegtu vēl vienu kāpumu līdz 1000 dolāriem.
10x Research norāda, ka BTC pēdējais kritums lika tirgotājiem meklēt izskaidrojumus, taču pazīmes bija redzamas jau pirms vairākām nedēļām. Pircēji, kuri agrāk atbalstīja katru kritumu, pēkšņi ir pazuduši. “Kopš 10. oktobra gan mūsu Ethereum, gan Bitcoin tendenču modeļi ir bijuši stingri pesimistiski, un šis signāls joprojām ir spēkā,” piebilst uzņēmums.
Bitcoin Hyper: ātrdarbīga Bitcoin alternatīva nākamajam cenu kāpumam
Tā kā Bitcoin strauji atkāpjas no saviem augstākajiem punktiem, daži investori pāriet uz jaunām tendencēm, kas joprojām izmanto BTC zīmolu. Bitcoin Hyper ($HYPER) ir viens no tiem: Bitcoin Layer-2, kas izmanto Solana Virtual Machine, lai sasniegtu Solana līdzīgu ātrumu, vienlaikus atgriežoties pie Bitcoin drošības nolūkā.
Lietotāji bloķē BTC uzticamā tilta sistēmā un saņem “iepakotus” BTC Bitcoin Hyper tīklā, kas ļauj veikt gandrīz tūlītējus darījumus ar zemām komisijas maksām, ieguldījumus un viedos līgumus. Šis dizains paver iespēju DeFi, NFT un augstas caurlaidspējas dApps darboties uz Bitcoin slāņa, nevis konkurējošajiem Layer-1 ķēdes veidiem.
Impulss ir strauji pieaudzis. HYPER iepriekšpārdošanā jau ir savākti apmēram 27,5 miljoni dolāru, un komanda piedāvā “staking” ienākumus vairāk nekā 42% APY, jo ekosistēma turpina attīstīties.